Copa Mundial FIDE 2025

Este es uno de los torneos más destacados del año, ya que otorga tres plazas para el Torneo de Candidatos del próximo año. El vencedor disputará el título de campeón mundial con Gukesh. No hay sede ni fecha para estas dos competencias.

Se disputa en formato de eliminación directa a matches de dos partidas, con un total de 206 jugadores, según lo establecido en las regulaciones y anuncios oficiales de la FIDE.

Los 50 cabezas de serie reciben un pase directo a la segunda ronda, mientras que los 156 jugadores restantes compiten en la primera ronda para clasificarse y unirse a ellos.

LOS CLASIFICADOS

Ya están clasificados para las eliminatorias del Campeonato Mundial: Fabiano Caruana (EE. UU.), ganador del FIDE Circuit 2024; Anish Giri (Países Bajos), vencedor del FIDE Grand Swiss; y Matthias Blübaum (Alemania), segundo puesto en ese mismo torneo.

A ellos se sumará Praggnanandhaa (India), quien mantiene una ventaja casi absurda en el FIDE Circuit 2025.

También califica el jugador con el rating más alto que aún no haya asegurado su plaza, un procedimiento no exento de controversias que examinaremos cuando corresponda.

Para desgracia de Ding Liren, la FIDE modificó el reglamento y eliminó la clasificación automática del subcampeón mundial, una añeja tradición.

Examinemos ahora la primera ronda cuando Sion Galaviz (Mex) se enfrentó a un Gran Maestro brasileño

SION GALAVIZ - LUIS SUPI

DEFENSA NIMZOINDIA

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.f3

.

. .

4...Aa5 (Este movimiento representa un claro intento de llevar al rival a terreno desconocido. Si se disputan una docena de partidas de entrenamiento —idealmente con un mínimo de 10 minutos en el reloj—, se puede esperar obtener una gran ventaja sobre un oponente desprevenido.)

5.Tb1 (Sin embargo, ¡Galaviz está bien preparado! Contesta con una jugada igual de extraña, con plena aprobación de los algoritmos. Ahora el interés radica en ver quién estudió más y mejor la línea)

5...c6!? ( Normal es 5...Cc6)

6.e4 d5? (Está claro que el sorprendido fue Luis Supi. Ahora queda en enorme desventaja. Hay que jugar ...d6 y luego ….e5)

7.e5 Cg8 8.b4 Ac7 9.cxd5!? (9.c5 ofrece una descomunal ventaja de espacio, pero casi puede asegurarse que es una cuestión de estilos, porque el cambio no es malo)

9….exd5 10.f4 Ab6 11.Cf3 Ag4 12.Ae3!? Ch6 13.Ae2 Cd7 14.0–0 0–0 15.h3 Axf3 16.Axf3 f6 17.Ca4?? (Con un solo movimiento, derrumba todo lo construido. 17.Af2 fxe5 18. fxe5 Ac7 19. b5 mantiene la ventaja. Ahora veremos una comedia de errores)

fxe5 18.Cxb6 Dxb6 19.b5? (19 fxe5 Cxe5 20 Axh6=)

19….Cf5?? (Es contundente 19...e4!)

20.bxc6 Dxc6 21.dxe5 Cxe3 22.Dd3 Txf4?? (22….Dc5)

23.Dxe3 Tc4 24.Tfd1?? (Gana 24 Tbd1)

24….Tc5 25.e6? (Mejor 25.Dd2 pero quizá ya no alcanza para ganar)

25….Cf6 26.Txb7 Dxb7 27.Dxc5 Te8 28.Axd5 Cxd5 29.Txd5 h6 30.Td6 Db1+ 31.Rh2 De4 32.a3 Txe6 33.Txe6 Dxe6 34.Dxa7 De5+ 35.Rh1 Da1+ 36.Rh2 De5+ 37.Rh1 Da1+ 38.Rh2 ½–½