Prescott brilla con cuatro pases de anotación en triunfo de Dallas sobre Raiders

SE IMPONEN. Dallas se mantiene en la pelea por la NFC Este.

Con esta victoria, Dallas conserva el segundo lugar de la División Este de la Conferencia Nacional con marca de 4-5-1, mientras que Las Vegas continúa en el fondo del Oeste de la Conferencia Americana con 2-8.

En el palco del estadio estuvo presente el piloto español Carlos Sainz, de la escudería Williams Racing de Fórmula 1, acompañado por Mark Davis, propietario de los Raiders.

PRESCOTT, LA FIGURA DEL ENCUENTRO

Además de sus cuatro pases de touchdown, Prescott acumuló 246 yardas. Por los Raiders, Geno Smith lanzó para 238 yardas, conectó una anotación, sufrió una intercepción y fue capturado cuatro veces.

Los Cowboys iniciaron con una polémica decisión del coordinador ofensivo Brian Schottenheimer, quien dejó en la banca a CeeDee Lamb y George Pickens en la primera serie, que terminó sin puntos. En la siguiente ofensiva corrigió y ambos receptores fueron clave para abrir el marcador con un gol de campo de 50 yardas de Brandon Aubrey.

SEGUNDO CUARTO DEMOLEDOR PARA DALLAS

Las Vegas respondió con dos patadas de Daniel Carlson para ponerse arriba 6-3, pero Dallas explotó en el segundo cuarto con tres envíos de Prescott:

CeeDee Lamb

George Pickens

Jake Ferguson

Antes del descanso, Carlson sumó otro gol de campo para dejar el marcador 9-24.

ASÍ SE SELLÓ LA VICTORIA

En el tercer cuarto, Prescott conectó su cuarto pase de anotación hacia Ryan Flournoy (9-31). Raiders reaccionó en el último periodo con un envío de Smith a Tre Tucker (16-31), pero la defensiva de Dallas aseguró el triunfo con un safety sobre Ashton Jeanty para el definitivo 16-33.

