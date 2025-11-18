México sigue sin rumbo: cae 1-2 ante Paraguay en San Antonio

DERROTADOS. La imagen de los perdedores.

El encuentro comenzó con mucha fricción y pocas llegadas claras. Édson Álvarez tuvo la ocasión más importante para México, pero su disparo se estrelló en el poste. Ambos equipos se enredaron en la mitad de la cancha, dejando todo para la segunda parte.

PARAGUAY GOLPEA PRIMERO Y MÉXICO RESPONDE

En el complemento, el técnico Gustavo Alfaro movió sus piezas y encontró recompensa inmediata. Al 48’, Julio Enciso asistió a Antonio Sanabria, quien definió de zurda para el 0-1. México reaccionó rápido: Raúl Jiménez empató al 54’ desde el punto penal.

Pero la alegría duró poco. Apenas dos minutos después, Damián Bobadilla marcó de cabeza el 1-2, aprovechando la desconcentración defensiva mexicana.

FRUSTRACIÓN Y POLÉMICA EN LA RECTA FINAL

México intentó empatar sin claridad y terminó exhibiendo sus carencias ofensivas. En el minuto 84, el partido se detuvo brevemente por el grito homofóbico de la afición mexicana, un problema recurrente que empaña la imagen del equipo.

El arquero Luis Malagón evitó una derrota más amplia con dos atajadas sobre el cierre, ante Enciso y Diego González.

BALANCE PREOCUPANTE PARA EL TRI

La fecha FIFA deja un saldo negativo: empate sin goles ante Uruguay y derrota frente a Paraguay. El equipo dirigido por Javier Aguirre sigue sin mostrar solidez ni variantes ofensivas, lo que genera dudas rumbo al 2026.