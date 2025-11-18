México vs Paraguay: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido

México vs Paraguay La Selección Nacional regresa a Estados Unidos a enfrentar un equipo sudamericano clasificado a la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana cierra su Fecha FIFA enfrentando a Paraguay en lo que será su último partido oficial de este 2025. El cuadro tricolor quiere cerrar el año con una nota alta después de los abucheos recibidos en casa tras su último empate. Por su parte, el cuadro Guaraní sabe que volverá a una Copa del Mundo el próximo año y se tomará en serio una prueba ante uno de los tres locales y que podía enfrentar en algún momento de la competencia.

Pronóstico del México vs Paraguay | Amistoso Fecha FIFA

El cuadro Tricolor volvió a levantar la polémica luego de las declaraciones de Raúl Jiménez tras el empate ante Uruguay, donde señaló como “una lástima” que el equipo recibiera abucheos en la cancha del Territorio Santos Modelo. También, se escuchó a Edson Álvarez decir de forma irónica “que bonito que es jugar en casa” en su camino a los vestidores. Ahora, ‘El Tricolor’ regresa a los Estados Unidos a ser “local” en busca del apoyo que quieren y de una victoria para concluir el 2025.

Por su parte, el equipo sudamericano viene de perder ante los Estados Unidos. Los guaranís no han podido ganar desde que comenzaron sus partidos de preparación amistosos con rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Gustavo Alfaro sigue buscando la mejor versión de este equipo que logró meterse como el sexto clasificado de la Conmebol.

En sus últimos enfrentamientos amistosos, México ha ganado cinco de los últimos seis enparejamientos en duelo amistoso. Sin embargo, el partido más reciente terminó 0-1 a favor de Paraguay, aunque aquel enfrentamiento no fue de Fecha FIFA. Además, para esta noche se espera rotaciones en ambas escuadras.

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadística, las probabilidades de resultado están de la siguiente manera:

Triunfo de México : 43.2%

: 43.2% Empate : 29.2%

: 29.2% Triunfo de Paraguay: 27.6%

Análisis del México vs Paraguay | Amistoso Fecha FIFA

La Selección Nacional sigue preparándose para el inicio de la Copa del Mundo en 2026 y este será el último ensayo de este 2025. Javier Aguirre ya anticipó que habrá múltiples cambios por decisión técnica, lo que representa la oportunidad de algunos jugadores para alzar la mano y buscar un lugar en el cuadro titular.

En frente, Paraguay no ha ganado desde que concluyó su camino en las eliminatorias mundialistas de la Conmebol. A diferencia de otros años, la Selección Paraguaya ya no cuenta con tantos conocidos del futbol mexicano. Diego González, jugador del Atlas, es el único elemento del futbol mexicano que estará enfrentando el Tricolor en este encuentro. Sin embargo, es probable que no vaya de inicio a este enfrentamiento.

Por parte del ‘Tricolor, es posible que veamos a jugadores como Berterame, Kevin Álvarez y Obed Vargas en el 11 inicial así como el joven sensación: Gilberto Mora. El mediocampista de Xolos de Tijuana se ha convertido en uno de los favoritos de la afición pese a los resultados negativos del combinado nacional.

Posibles alineaciones del México vs Paraguay | Amistoso Fecha FIFA

México: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez, Johan Vásquez, César Monter, Obed Vargas, Gilberto Mora, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Jorge Ruvalcaba, Raúl Jiménez

Paraguay: Orlando Gill, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Sández, Miguel Almirón, Andrés Ojeda, Matías Galarza, Ramón Sosa, Diego Gómez, Antonio Sarabria.

El partido comenzará a las 19:30 horas (CDMX) de este martes 18 de noviembre en la cancha del Alamodome en San Antonio, Texas.