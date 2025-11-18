Resumen y memes Costa Rica vs Honduras: Miguel Herrera deja fuera del Mundial a los ticos

Miguel Herrera El Piojo fue blanco de memes tras la eliminación de Costa Rica del Mundial

El cierre de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 provocó una tormenta deportiva en Costa Rica y también desató una oleada de memes que señalan a Miguel Herrera después de que la Selección tica quedó eliminada en casa.

Resumen y memes del Costa Rica vs Honduras

El empate sin goles ante Honduras consumó el fracaso del técnico mexicano, que llegó con la expectativa de conducir a los ticos a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

El guion había sido claro desde el arranque. Con un triunfo por la mínima, cualquiera de los dos podía aspirar al repechaje como mejor segundo lugar. Lo sabían los jugadores, también los técnicos Miguel Herrera y Reinaldo Rueda. Sin embargo, esa promesa de clasificación se diluyó entre choques en el medio campo, imprecisiones y un partido que se volvió áspero a medida que avanzaban los minutos.

A partir del pitazo final, las redes sociales hicieron lo suyo contra el Piojo Herrera, que firmó el mayor fracaso de su carrera. La frustración de la afición tomó forma de humor, ironía y decenas de imágenes que retrataron el desconcierto por un proyecto técnico que nunca logró consolidarse.

Miguel Herrera Memes del Piojo Herrera

El 0-0 en San José fue el golpe definitivo para una selección que ya llegaba debilitada. Costa Rica solo había ganado un partido en toda la fase final y arrastraba la derrota previa ante Haití. Además, dependía de un tropiezo de los isleños frente a Nicaragua, un resultado que jamás llegó.

Pese a la oportunidad de cerrar en casa y con la necesidad de sumar tres puntos, el equipo no mostró claridad ofensiva. Las jugadas más peligrosas se estrellaron contra la figura de Menjívar y, cuando Honduras buscó sorprender, Keylor Navas terminó convertido en el mejor de Costa Rica, con atajadas que evitaron un marcador más doloroso.

Piojo Herrera Los memes hicieron lo suyo tras la eliminación de Costa Rica del Mundial

La falta de contundencia y la tensión del momento alimentaron la creatividad humorística en redes. Los memes exhibieron al técnico mexicano.

Los dirigidos por Miguel Herrera no lograron imponer condiciones ante rivales accesibles en el papel, como Panamá, Honduras o Haití. La afición tica lo responsabilizó del fracaso y lo hizo tendencia con mensajes críticos y memes que sintetizaron el desencanto.

Memes de Miguel Herrera Costa Rica quedó eliminado del Mundial

El técnico mexicano cerrará su ciclo con Costa Rica tras la eliminación. Se espera que en las próximas horas se dé la noticia de que deja de ser entrenador de los ticos.