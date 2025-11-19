Clarisa Temelo inicia la defensa de su título en el torneo WALA en Tulum

PGA Riviera Maya. Clarisa Temelo juega una vez más el torneo Womens Amateur Latin America (Foto especia)

Un total de 60 jugadoras de 14 países, entre ellas 10 mexicanas, inician este jueves su participación en el torneo Womens Amateur Latin America (WALA) que tendrá como sede el PGA Riviera Maya Golf Club, en Tulum, México

En la quinta edición del evento, la mexicana Clarisa Temelo, número 63 en el Ranking Mundial Amateur (WAGR) buscará refrendar el título que ganó en 2024.

Junto a Temelo estarán sus connacionales Regina Jiménez (315), Alexa Saldaña (372), María José Barragán (424), Freya Sala (528), Paloma Ibarra (552), María García (704), Susana Olivares (764), Regina Roldán (766) e Isabel Amezcua (1468).

Otra de las jugadoras a seguir será la colombiana María José Uribe, número 8 en el ranking mundial amateur quien tendrá su tercera presencia en el torneo WALA.

Tanto la mexicana Temelo como Uribe saldrán en el grupo estelar junto a la chilena Antonia Matte, el recorrido lo iniciarán a las 11:10 horas locales por el hoyo 1

La jugadora que resulte campeona el próximo domingo se llevará el atractivo premio de ser invitada a tres torneos Majors del LPGA Tour: The Chevron Championship, The Amundi Evian Championship y el AIG Women’s Open. Además, recibirá una exención para participar en The Women’s Amateur Championship, junto con las tres mejores posicionadas del torneo.

Otras jugadoras a seguir son Emily Odwin de Barbados y subcampeona del WALA en 2024, Lousiane Gauthier de Uruguay, entre otras en el field de 60 jugadoras.

Será la primera vez que el torneo WALA se realice en territorio mexicano y hace parada en uno de los campos que también albergará un torneo del Korn Ferry Tour, el Tulum Championship at PGA Riviera Maya, en abril próximo.