El Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba celebrará su segunda edición en mayo

Bello escenario. El campo El Camaleón albergará por segunda vez un torneo del LPGA Tour. (Foto especi)

El torneo Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba se celebrará por segunda ocasión consecutiva en Playa del Carmen, Quintana Roo, así lo reveló este miércoles el calendario del LPGA Tour 2026.

El evento en México será en el campo El Camaleón del 30 de abril al 3 de mayo y repartirá una bolsa de 2.5 millones de dólares.

El LPGA Tour dio a conocer su calendario para la temporada 2026, que incluye 33 torneos y una bolsa de premios total de más de 132 millones de dólares, la mayor en la historia del Tour. El próximo año destacará la Solheim Cup en los Países Bajos, además de nuevos torneos, nuevas sedes y mayores premios.

En 2026, el LPGA Tour recorrerá 13 países y regiones, incluyendo 13 estados de Estados Unidos. Habrá dos giras con múltiples eventos en Asia: la primera en primavera, que incluirá Tailandia, Singapur y la República Popular China; y la segunda en otoño, que abarcará la República Popular China, la República de Corea, Malasia y Japón.

A mediados de año se celebrará una gira europea que incluirá dos torneos Majors y el ISPS Handa Women’s Scottish Open, antes de que el LPGA Tour regrese a Europa para la Solheim Cup en septiembre.

La temporada de los grandes campeonatos de 2026 dará comienzo en abril con el Chevron Championship, antes de que el LPGA Tour se traslade a Pacific Palisades, California, para disputar el 81.º U.S. Women’s Open en el Riviera Country Club. A finales de junio, se celebrará el KPMG Women’s PGA Championship en el Hazeltine National Golf Club de Chaska, Minnesota.

A continuación, el LPGA Tour viajará a Francia para el Amundi Evian Championship, que tendrá lugar de nuevo en el Evian Resort Golf Club de Evian-les-Bains. El último Major será el AIG Women’s Open, en el Royal Lytham & St Annes Golf Club de Lytham St Annes, Inglaterra.