Gaby López juega su último torneo del 2025, el Tour Championship

Tour Championship. La golfista mexicana tiene talento para un buen cierre 2025 (Foto especial)

El final de la temporada LPGA Tour llega esta semana con el Tour Championship a jugarse en el Tiburón Golf Club en Naples, Florida, en el que solo competirán las 60 mejores jugadoras de la temporada entre ellas se encuentra la mexicana Gaby López.

Gaby viene de un tercer sitio que conquistó en el torneo The Annika la semana anterior, su mejor resultado de la temporada 2025, hasta el momento, en el LPGA Tour.

La golfista capitalina número 44 en el ranking mundial Rolex se encuentra motivada para dar un buen cierre de torneo, pese a que no está en la lista de favoritas como sucedió la semana anterior, que durante las cuatro rondas estuvo en el Top Five.

La mexicana, que con el Tour Championship juega su torneo número 25 de la campaña, que ha librado 17 cortes y suma seis Top 10, jugará en sus dos primeras rondas al lado de la sudcoreana Jin Young Ko, campeona de este evento en 2020 y 2021.

En el fiel de las 60 jugadoras están 28 de las 29 campeonas de este año, incluyendo a la dos veces ganadora en 2025, campeona defensora y actual número 1 del Ranking Mundial Rolex de Golf Femenino, Jeeno Thitikul.

También están las cinco ganadoras de torneos Majors en 2025, entre las que destaca Minjee Lee, quien ha recibido el premio Rolex Annika Major Award en dos ocasiones.

Además, 14 atletas debutan en la final de temporada, una de ellas Brooke Matthews, quien logró un hoyo en uno, en el hoyo 12 (par 3) y un águila en el hoyo 14 (par 5) del Pelican Golf Club el domingo reciente, asegurando así su primera participación en este evento.

El cierre de temporada del LPGA Tour que inicia mañana promete grandes emociones entre las 60 mejores jugadoras del 2025.