La MLS reconoce al jugador Diego Luna por su impacto en la comunidad local

En una ceremonia reciente, la Major League Soccer (MLS) galardonó al joven centrocampista mexicano-estadounidense Diego Luna, del Real Salt Lake, con el prestigioso Premio Audi Goals Drive Progress Impact 2025. Este reconocimiento no solo celebra su talento dentro de la cancha, sino también su dedicación a contribuir con la comunidad local.

El Audi Goals Drive Progress Impact Award se otorga a jugadores de la MLS que demuestran un fuerte compromiso social al promover la equidad, la inclusión y el bienestar en sus comunidades. Gracias a sus esfuerzos, Audi donará 150,000 dólares al Intermountain Primary Children’s Hospital, un centro querido por Luna, para apoyar su programa Primary Promise, que ayuda a niños y familias de la zona.

Luna, de tan solo 22 años, ha sido una figura clave dentro y fuera del campo. Su origen mexicano ha sido parte esencial de su identidad, pero ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, representando con orgullo al Real Salt Lake.

Desde hace varios años, el mediocampista ha usado su visibilidad para impulsar campañas de salud mental, sobre todo entre jóvenes. Trabaja con escuelas locales, clubes juveniles y programas extracurriculares en Utah (estado del RSL), para disminuir el estigma asociado a buscar ayuda psicológica o terapia.

Además de su compromiso social, Luna ha brillado por su desempeño deportivo. En 2024 fue nombrado Jugador Joven del Año de la MLS, gracias a su gran temporada con 8 goles y 12 asistencias, sumado al voto de técnicos, medios y jugadores. También ha sido seleccionado para el MLS All-Star Game en más de una ocasión.

En su trayectoria, Luna pasó por academias juveniles en Estados Unidos, como la del San Jose Earthquakes y la Barça Residency Academy en Arizona, y luego jugó en clubes filiales antes de consolidarse en Real Salt Lake.

Al recibir el premio, Luna celebra, destaca que no celebra sus logros personales, sino que subraya la importancia de tener una salud mental adecuada en la que espera que los niños no se esperen para pedir ayuda, que no tengan miedo a los retos, pues él conoce sobre las dificultades en las que uno puede presentarse.

La MLS, a través de la alianza con Audi, ha querido darle visibilidad al trabajo de los jugadores que no solo compiten, sino que también inspiran con acciones positivas. Luna se convierte en un ejemplo de cómo los deportistas deben influir más allá del deporte, desde un lugar local hacia un impacto más amplio.

Este reconocimiento destaca a una estrella del campo no únicamente como jugador, sino como agente de cambio en una comunidad.