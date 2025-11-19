Michael Penix Jr se pierde el resto de la temporada por lesión de rodilla; Kirk Cousins regresa a la titularidad

Kirk Cousins y Michael Penix El ex-quarterback de Minnesota y Washington será el titular lo que resta de la temporada tras la lesión de Michael Penix Jr.

Después de unos días de expectativa, los Atlanta Falcons confirmaron la noticia de que su quarterback de segundo año, Michael Penix Jr, se perderá el resto de la temporada de NFL tras una lesión de rodilla. Ahora, será Kirk Cousins quien tome el mando de la ofensiva en los siete partidos que quedan y en busca de un boleto a los Playoffs

Atlanta confirma la lesión de Michael Penix Jr

En su partido de la semana 11, los Falcons no solo perdieron un partido divisional crucial ante los Carolina Panthers, sino que perdieron a su mariscal de campo titular para el resto de la campaña. Michael Penix Jr sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá una cirugía que lo alejará del campo múltiples meses.

Michael Penix Jr. will undergo season-ending surgery for a partially torn ACL. pic.twitter.com/IrqY9m9ZOZ — NFL (@NFL) November 19, 2025

Durante su carrera colegial, Penix Jr sufrió lesiones de rodilla y hombro con la Universidad de Indiana entre 2018 y 2021. Ahora, tendrá una nueva cirugía que pondrá fin a su temporada.

Hasta el momento, Penix había tenido un rendimiento irregular de 1,982 yardas por pase y lanzando para 9 pases de anotación y 3 intercepciones. Su porcentaje de efectividad al lanzar el balón es del 60.1% esta campaña y registraba un rating de quarterback de 88.5%

Regresa el ‘Capitán Kirk’

Ahora, será el experimentado mariscal Kirk Cousins, quien regrese a ser el titular de esta ofensiva. La temporada pasada, Cousins dejó a los Vikings y firmó con Atlanta en la agencia libre un contrato de 180 millones de dólares por cuatro años con 100 millones garantizados. Sin embargo, fue banqueado en la semana 16 tras un récord de 7-7 y tener un máximo histórico en su carrera de 16 intercepciones.

From @GMFB: Aaron Rodgers deals with his wrist injury, the #Falcons are moving forward with QB Kirk Cousins as the starter; #Bengals WR Ja'Marr Chase saw his 1-game suspension upheld last night. pic.twitter.com/4apH4QlNKJ — Ian Rapoport (@RapSheet) November 19, 2025

Ahora, los Atlanta Falcons marchan con un paso de 3-7 y con 7 partidos todavía por disputar. El equipo necesita un cierre prácticamente perfecto si quiere aspirar a entrar a la disputa por los Playoffs de este año