Pachuca y Pumas se juegan la última carta rumbo a la liguilla

PLAY IN. Choque crucial en la repesca

Este jueves, Pachuca recibirá a Pumas en el Estadio Hidalgo en un partido de vida o muerte por un lugar en la liguilla del Apertura 2025.Los Tuzos, ahora dirigidos por el argentino Esteban Solari, buscarán aprovechar la localía para frenar la buena racha universitaria y avanzar a la siguiente fase. El ganador seguirá con vida; el perdedor quedará eliminado.

CONTEXTO DEL REPECHAJE

Los seis primeros de la fase regular (Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara) ya están en cuartos de final.En la repesca, Tijuana (7º) enfrentará a Juárez (8º), y el perdedor de ese duelo se medirá contra el vencedor entre Pachuca (9º) y Pumas (10º) por el último boleto disponible.

PACHUCA ESTRENA TÉCNICO Y APUESTA POR VALENCIA

Tras tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos, Pachuca cesó a Jaime Lozano y confió en Solari para revertir la situación.El ecuatoriano Enner Valencia, quien dejó la concentración de su selección tras vencer 2-0 a Nueva Zelanda, será la pieza clave junto al colombiano Luis Quiñones y el brasileño Robert Kenedy.

PUMAS LLEGA EN ASCENSO

Dirigidos por Efraín Juárez, los universitarios vienen de golear 4-1 a Tijuana y vencer 3-2 a Cruz Azul, resultados que los impulsan con confianza.El ecuatoriano Pedro Vite, el panameño Adalberto Carrasquilla y el mexicano Jorge Ruvalcaba serán los hombres a seguir en la ofensiva.

EL OTRO DUELO: TIJUANA VS JUÁREZ

En la otra llave, Tijuana, del uruguayo Sebastián Abreu, recibirá a Juárez, dirigido por Martín Varini.Los Xolos, fuertes en su cancha sintética, buscarán imponer condiciones con Frank Thierry Boya, Adonis Preciado y Domingo Blanco, mientras que Juárez apostará por el colombiano Óscar Estupiñán, autor de ocho goles en el torneo.