¿Regresa el Atlante a la Liga MX?: Reportes señalan que volvería a primera comprando a Mazatlán

Atlante a un paso de volver a la Liga MX

El histórico Atlante FC podría estar muy cerca de volver a la Liga MX, luego de que en las últimas semanas han surgido reportes que señalan que la directiva azulgrana estaría negociando la compra de la franquicia del Mazatlán FC. De acuerdo con información del periodista Fernando Cevallos y otros medios especializados, las pláticas se encuentran en una etapa avanzada y el anuncio podría concretarse durante la junta de dueños de diciembre.

Según los reportes, Atlante busca tomar el lugar de Mazatlán en primera división mediante la compra de la franquicia, una vía que evitaría el ascenso deportivo y permitiría a los Potros de Hierro regresar al máximo circuito después de más de una década fuera. Incluso se ha mencionado que el club ya analiza posibles sedes para disputar sus partidos, entre ellas el Estadio Banorte de Sinaloa, aunque esto aún no está confirmado.

Atlante sueña con volver a la máxima categoría

Los rumores tomaron fuerza luego de que se revelara que Atlante cuenta con la certificación oficial necesaria para competir en Liga MX, requisito que la liga exige para cualquier club que busque ascender o comprar una plaza. Además, el equipo ha manifestado desde hace años su deseo de volver al circuito principal y ha sido uno de los pocos conjuntos de la Liga de Expansión interesados formalmente en retornar.

En años anteriores ya se habían presentado intentos similares, con ofertas cercanas a los 60 o 70 millones de dólares, pero sin llegar a un acuerdo con los dueños del club sinaloense.

Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial por parte de Atlante, Mazatlán o la Liga MX. Aun así, la posibilidad de que los Potros regresen a primera división mediante la adquisición de la franquicia mazatleca mantiene en expectativa a la afición azulgrana, que sueña con ver nuevamente al equipo compitiendo en la máxima categoría del futbol mexicano.