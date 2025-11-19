Regresa el ‘Fenómeno Checo Pérez’...

GRANDE. La “Checomanía” está de vuelta.

Estamos a mitad de noviembre y el comité organizador del Gran Premio de la Ciudad de México anunció que consiguieron una “venta total” de boletos para la ronda de Fórmula 1 que se disputará el 1 de noviembre de 2026. Sí, a un año de que se lleve a cabo la carrera, se ha asegurado un lleno total. Al entrar al sistema de venta de boletos aún vemos algunas entradas disponibles, muy pocas para ser honestos, y será cuestión de horas para que se acaben los ‘puntos azules’ en la pantalla de compra.

La veloz venta de boletos se dio unas horas después de que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez celebrara su primera prueba en pista en casi un año, al rodar en el Ferrari SF-23 que la Scuderia otorgó a Cadillac F1 Team para hacer sus primeros entrenamientos de operación. Checo se mostró sólido en sus 99 giros en Imola, y el resultado se vio reflejado en la taquilla del México GP...

BANDERA VERDE… El ‘Fenómeno Checo Pérez’ pudo ser visto previo al Gran Premio de México, en octubre pasado, cuando cientos de personas llenaron la plaza del Museo Soumaya, en Ciudad de México, solamente para ver pasar al mexicano, quien llevó a cabo una activación con su patrocinador principal. La “Checomanía” está de vuelta luego de ver los tiempos del mexicano en su regreso a las pistas, en algo que fue catalogado por el director de equipo como “unas vueltas relajadas”. “Ni siquiera se esforzó”, dijo cuando se le preguntó sobre el rendimiento de Pérez, pues la función de la prueba era coordinar al nuevo equipo de mecánicos, quienes recibieron instrucciones por parte de 25 expertos de Ferrari, quienes les surtirán motores en su primera campaña en Fórmula 1.

Fueron 457 kilómetros los que recorrió Checo, quien se mostró satisfecho, porque “el cuello sobrevivió”...

ENTRADA A PITS… Ya Patricio O’Ward me había dicho la trascendencia de Pérez para la ronda mexicana. “El viernes que pasé por el Foro, estaba vacío”, me dijo el piloto de reserva de McLaren tras la Práctica Libre 1. “El año pasado, eso estaba lleno, y es por Checo, Checo es quien llena el autódromo”. Por lo pronto, Pérez se ha mostrado satisfecho con lo avanzado por Cadillac rumbo a su debut en F1. “No me importa que empecemos desde cero, lo importante es qué tan rápido podamos evolucionar”, dijo en entrevista a Lawrence Barretto.

Por lo pronto, Cadillac ya aseguró que en las pruebas del 26 enero en Barcelona se presentará con su primer auto totalmente terminado, y será entonces cuando Valtteri Bottas se una a Checo para lograr evolucionar el monoplaza para que, del 11 al 13 de febrero, se presenten en las pruebas de Baréin. Los autos se quedarán ahí, para tres días de entrenamientos más, del 18 al 20. La meta de Cadillac, en la realidad, es tener un auto que pueda formar en la parrilla de Australia y que no termine al fondo en la pelea de los constructores. Tan claro...

SALIDA DE PITS… Estuve en los festejos por los 40 años de OMDAI FIA, y tuve la oportunidad de felicitar a Jorge Abed, secretario del organismo, por lo hecho por su padre y tío (fundadores del aquel entonces OMDAI Vitesse 2000) y que ahora dirige y coordina para que México pueda albergar a rondas internacionales, como la Fórmula 1 y la Fórmula E. Obviamente salió a la charla la situación de los oficiales de pista y Liam Lawson en el GP de México. Me expuso su pensar y sentir y afirmó que los oficiales jamás estuvieron en peligro real...

BANDERA A CUADROS… Lo había dicho en la entrega anterior, pensar que el incidente fue intencional es estúpido, pero es cierto que jamás debió pasar, y es ahí donde la OMDAI deberá trabajar, para que no se repita. Tras analizar mucho el video, veo que las piezas no estaban en la trayectoria de los vehículos, por lo que algunos directores de carrera ni siquiera hubieran mandado por ellas con esa premura, pero bueno, a toro pasado...

Pendientes, que este fin de semana tenemos carrera nocturna de Fórmula 1, en Las Vegas, Estados Unidos. Será en sábado, para que tomen sus precauciones...

Así las cosas… sobre ruedas…