Roger Federer es elegido al Salón de la Fama del Tenis

Un grande del tenis. Roger Federer se sintió profundamente conmovido por la distinción. (Foto especial)

El suizo Roger Federer, número uno del mundo ATP durante 310 semanas, fue elegido este miércoles para formar parte del Salón Internacional de la Fama del Tenis en la promoción de 2026.

“Es un tremendo honor ingresar en el Salón Internacional de la Fama del Tenis y estar junto a otros grandes campeones de este deporte”, dijo el de Basilea, retirado desde 2022, en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP.

“A lo largo de mi carrera, siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo de mis antecesores. Fue muy especial recibir la noticia en la Federación Suiza de Tenis (Swiss Tennis), acompañado por las nuevas generaciones de jugadores, en el lugar donde empezó mi trayectoria”, añade.

Federer conquistó 103 títulos, únicamente superado por Jimmy Connors (109). La leyenda suiza levantó 20 trofeos de Grand Slam y ganó 28 coronas ATP Masters 1000, marcando una época junto a Rafa Nadal y Novak Djokovic, con un juego y estilo únicos.