Adidas adelanta el nuevo Jersey del Club América

La marca deportiva Adidas México sorprendió a miles de aficionados del equipo azulcrema al anunciar en sus redes sociales un adelanto de lo que será el nuevo jersey del Club América. Con una imagen oscura y apenas iluminada por un rayo de luz, la marca dejó ver parte del diseño y el escudo del equipo, lo que de inmediato generó expectativa entre los seguidores.

La publicación, compartida en la cuenta oficial de Instagram de Adidas México, muestra una parte del pecho de la playera con el escudo del América resaltado en un tono verde neón que llamó mucho la atención. Aunque la imagen es muy discreta y no revela todo el diseño, muchos aficionados comenzaron a comentar en la publicación su entusiasmo por la adquisición de la nueva piel.

¿Cuándo se anunciará la nueva piel del Club América?

En el mensaje que acompaña la fotografía, Adidas escribió: “Una nueva piel nace desde casa…”, acompañado de un emoji de águila, haciendo referencia directa a la identidad del Club América. Posteriormente, se anunció que el nuevo jersey será presentado oficialmente el próximo 21 de noviembre y podrá adquirirse tanto en la tienda en línea de Adidas como en la AmeShop, el sitio oficial de productos del club.

Este lanzamiento se da en un momento especial para el Club América, que ha tenido recientemente dificultades en la liga y busca mantener a su afición más unida.

Además, la colaboración entre Adidas y el América ha sido muy bien recibida desde que comenzó, pues la marca ha agregado diseños modernos y materiales más ligeros, lo que ha permitido que los uniformes sean cómodos y atractivos tanto para los jugadores como para los aficionados. Con este adelanto, todo indica que el próximo jersey seguirá la línea de innovación.

El 21 de noviembre será la fecha clave en la que por fin los seguidores de las Águilas podrán ver el diseño completo y adquirirlo. Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo en redes sociales para poder tener en manos la nueva piel del equipo de Coapa.