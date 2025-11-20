América vs Tigres Femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

América vs Tigres Femenil Las Águilas buscan dar un golpe de autoridad ante las Amazonas en la final de ida de la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Club América y Tigres Femenil vuelven a protagonizar hoy un partido por el título de la Liga MX Femenil; la final de ida del Apertura 2025 se disputa en el Estadio Ciudad de los Deportes. A continuación, te contamos todos los detalles del juego: horario, alineaciones y dónde lo puedes ver en vivo.

Las Águilas de Ángel Villacampa, consistentes, explosivas y con una base que ha sostenido seis finales en siete torneos busca una corona más en sus vitrinas; y las Amazonas, son una auténtica potencia de la Liga MX Femenil con seis campeonatos como su carta de presentación.

Previa y pronóstico América vs Tigres Femenil | Partido de ida de la final de la Liga MX Femenil

América Femenil llega con un paso demoledor en la Liguilla, mientras Tigres presume el liderazgo general, la experiencia y un nivel competitivo que rara vez se resquebraja en duelos como este.

El camino de ambas escuadras confirma el porqué esta final era casi inevitable. El conjunto azulcrema aterriza en el duelo de ida con una liguilla perfecta, con un 6-1 global frente a Rayadas en cuartos y un 4-0 en el Clásico Nacional de semifinales.

Villacampa consolidó esta temporada un equipo dominador en fase final, aunque con la deuda pendiente de convertir ese rendimiento en títulos, pues solo suma uno desde su llegada en 2022.

Tigres, la referencia absoluta del futbol femenil mexicano, avanzó a medio gas. Venció a Juárez con un 1-0 global y luego se impuso 3-2 a Cruz Azul, impulsada por el talento de Jennifer Hermoso y Diana Ordoñez. La ausencia por lesión de Sabrina Enciso marca una baja sensible para Pedro Martínez, aunque el plantel regio presume profundidad suficiente para competir al más alto nivel.

El antecedente directo favorece a las Amazonas, que mandan en finales con dos coronas ganadas ante América, mientras las Águilas solo tienen un título frente a ellas. En el partido que disputaron en el Apertura 2025, Tigres Femenil ganó en casa de las azulcremas.

Los números en liguilla también inclinan la balanza hacia Tigres, con siete triunfos por tres de las capitalinas. Se prevé una serie cerrada y se perfila un empate en el juego de hoy.

¿A qué hora juegan América vs Tigres Femenil hoy?

El partido de ida de la final del Apertura 2025 se disputa este jueves 20 de noviembre en punto de las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América vs Tigres Femenil?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Canal 9, TUDN, VIX y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil

Alineaciones probables América vs Tigres Femenil

América Femenil: Sandra Paños; Kimberly Rodríguez, Annia Mejía, Irene Guerrero, Annie Karich; Nancy Antonio, Nicki Hernández, Jana Gutiérrez; Bruna Vilamala, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

Tigres Femenil:Cecilia Santiago; Greta Espinoza, Anika Rodríguez, Eve Perisset, Mia Villalpando; María Sánchez, Bárbara Olivieri, Jennifer Hermoso; Jheniffer Da Silva, Diana Ordoñez y Aaliyah Farmer.