Carlos Ortiz, el mejor de los mexicanos en el PIF Saudi International

Asian Tour. Carlos Ortiz debe apretar fuerte para las dos rondas restantes en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudita. (Foto especial)

Carlos Ortiz volvió a la actividad del Asian Tour esta temporada en el PIF Saudi International, torneo que se juega en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudita, donde el mexicano comparte el sitio 38 después de 36 hoyos jugados.

El tapatío ha firmado rondas de 68 y 70 golpes para un acumulado de 138 (-4), que lo distancian a 10 impactos de Caleb Surrat, el estadounidense es el líder solitario con -14 golpes después de recorridos de 62 y 66.

En el segundo sitio se encuentra Thomas Pieters, el belga suma rondas de 63 y 66 para -13 golpes y le persiguen Antony Khim (EU), José Ballester (ESP), Tyrell Hatton (ING), los tres con -12 golpes.

A solo un golpe de diferencia de Carlos Ortiz se localizan en empate los también mexicanos Abraham Ancer y Santiago De la Fuente, ambos llevan scores similares de 68 y 71 impactos y acumulado de -3 golpes.

El PIF Saudi International que reparte una bolsa de 5 millones de dólares es el antepenúltimo de la temporada 2025 del Asian Tour, que reúne a los mejores jugadores de la gira en el Riyadh Golf Club que se localiza a solo 20 minutos del centro de Riad.