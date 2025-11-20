Nombran a Lorena Ochoa Socia Honoraria del Royal and Ancient Golf Club de St. Andrews

Royal and Ancient Golf Club de St Andrews. La mexicana Lorena Ochoa jugando en el campo escocés en 2007 cuando ganó ahí su primer Major. (Foto especial)

La exgolfista mexicana Lorena Ochoa ha aceptado la invitación para convertirse en Socia Honoraria del Royal and Ancient Golf Club de St Andrews en Escocia.

La exnúmero uno del mundo ganó su primer Major en St Andrews en 2007, a los 25 años, al triunfar en lo que hoy se conoce como el AIG Women’s Open, la primera vez que el campeonato se celebró en la cuna del golf.

Dennis Watson, capitán del Royal and Ancient Golf Club de St Andrews, dijo: “Me gustaría felicitar a Lorena por convertirse en Socia Honoraria del Royal and Ancient Golf Club de St Andrews.

“Lorena disfrutó de una carrera maravillosa, ganando dos campeonatos importantes y alcanzando el número uno del mundo, y estoy seguro de que sus logros en el campo fueron una inspiración para muchas jugadoras. Desde entonces, Lorena ha avanzado mucho fuera del campo gracias al trabajo de su Fundación, animando a más personas de diferentes orígenes a interesarse en el golf.

“Damos la bienvenida a Lorena en nuestra membresía y esperamos verla en St Andrews en el futuro, un lugar donde ganó tan famosamente en 2007”, se informó a través de un comunicado.

Flamante campeona. Lorena Ochoa con el trofeo del AIG Women's Open. (Foto especial)

Lorena agradece la distinción

“Es un privilegio ser nombrada Socia Honoraria del Royal and Ancient Golf Club de St Andrews”, dijo Ochoa, de 44 años, que asiste esta semana al campeonato Amateur Latinoamericano Femenino (WALA) en el PGA Riviera Maya en México en apoyo al talento de la región.

“St Andrews ocupa un lugar especial en mi corazón tras mi victoria allí en 2007 y me enorgullece unirme ahora a un estimado grupo de miembros honorarios en un club que posee tanta historia y prestigio.

“Me encantó mi tiempo jugando al más alto nivel y sigo disfrutando promoviendo el golf para que más personas puedan disfrutar de este maravilloso deporte.”

De esta manera la tapatía se suma a otros miembros honorarios del Royal and Ancient Golf Club de St Andrews, de la talla de Tiger Woods, Ernie Els, Sir Nick Faldo, Pádraig Harrington, Rory McIlroy, Jack Nicklaus, Sandy Lyle, Catriona Matthew, Renee Powell, Belle Robertson, Annika Sörenstam, Tom Watson, Karrie Webb y Dame Laura Davies.

Su brillante palmarés

Lorena Ochoa, que ingresó en 2017 en el Salón de la Fama del Golf Mundial, ha sido reconocida por su destacada carrera como jugadora y su contribución al deporte desde su retirada.

Es considerada ampliamente como la mejor jugadora mexicana de todos los tiempos y una de las jugadoras más talentosas en la historia del golf profesional femenino.

Ochoa conquistó dos Majors y 27 victorias en el LPGA Tour en una carrera destacada.

La jugadora nacida en Guadalajara había logrado 11 Top 10 en sus 14 anteriores participaciones en un Major, incluyendo dos subcampeonatos, antes de imponerse en St Andrews.

Ochoa comenzó con una vuelta de 67 golpes y lideró el campeonato de principio a fin desde el hoyo 9 de su primera ronda para finalmente ganar por cuatro golpes.

Sumó 21 victorias entre 2006 y 2008

La mexicana logró un notable total de 21 victorias entre 2006 y 2008, incluyendo un segundo título importante en The Chevron Championship en 2008.

La ex alumna de la Universidad de Arizona ocupó el puesto número uno del mundo durante poco más de tres años consecutivos, de 2007 a 2010, un récord del LPGA Tour de 158 semanas. Fue la primera golfista mexicana de cualquier género en alcanzar el primer puesto en el ranking mundial.

En la actualidad. La tapatía sigue impulsando a las nuevas generaciones de golfistas como las chicas que participan en el WALA 2025. (Foto especial)

Ochoa anunció su retiro anticipado del deporte a los 28 años en 2010 para centrarse en la familia y en su nueva fundación benéfica, mientras se mantenía el puesto número uno del mundo.

Su Fundación ayuda a 29 escuelas

La Fundación Lorena Ochoa (FLO) tiene como objetivo impartir lecciones de vida sobre la educación y los valores familiares. La Fundación ayuda a 29 escuelas en 12 estados diferentes de México y en 2024 un total de 13.000 niños recibieron ayuda, mediante becas para alcanzar un futuro mejor.

Dentro y fuera de un campo de golf Lorena Ochoa se ha distinguido por siempre ser perseverante y lo sigue haciendo día a día, dejando huella como la mejor golfista que ha dado México hasta el momento.