¿Pumas o Cruz Azul? El equipo que tiene ventaja para fichar a James Rodríguez en Liga MX

El colombiano evalúa seguir en México y Cruz Azul toma ligera ventaja, mientras Pumas se mantiene como opción secundaria en el mercado.

El futuro de James Rodríguez vuelve a ser tema en el futbol mexicano. Con su contrato en León por finalizar a finales de 2025, el colombiano analiza opciones para mantenerse en la Liga MX de cara al año mundialista, y dos clubes históricos han surgido como posibles destinos: Pumas y Cruz Azul.

Interés de ambos clubes

Diversos reportes indican que los representantes de James Rodríguez han ofrecido al futbolista tanto a Pumas como a Cruz Azul, los únicos equipos que, por estructura económica, estarían en condiciones de asumir su elevado salario. En el caso de Pumas, se menciona que el proyecto de Efraín Juárez podría resultar atractivo para el colombiano, especialmente por la experiencia del entrenador en el futbol sudamericano, lo que facilitaría la adaptación del mediocampista.

En Cruz Azul, por su parte, la directiva ha mostrado apertura a analizar la posibilidad de un “fichaje bomba” para el Clausura 2026 y ven en James a un jugador capaz de aportar jerarquía y experiencia internacional. Además, el entorno del futbolista ya habría iniciado conversaciones preliminares con La Noria.

Condiciones de Cruz Azul para avanzar

Aunque Cruz Azul se posiciona como uno de los clubes más interesados, también ha puesto condiciones claras: buscan un contrato de un año, con opción a extender seis meses más, lo que permitiría evaluar el rendimiento del jugador dado que supera los 30 años y ha tenido periodos de irregularidad física. El aspecto económico también es un punto a considerar, pues el salario del colombiano es elevado y representaría una inversión significativa.

Pumas, un destino posible pero sin movimientos fuertes

Si bien el nombre de James ha sido ofrecido a Pumas, hasta ahora no existen señales de negociaciones concretas o aceleradas por parte del club universitario. Esto no descarta la posibilidad de un acercamiento, pero indica que, por ahora, no es una prioridad en su planeación deportiva. Aun así, la institución sería un destino atractivo para James por tradición, visibilidad y estilo de juego.

¿Qué busca James Rodríguez?

El colombiano quiere mantenerse en ritmo competitivo previo a la Copa del Mundo 2026. Permanecer en México es una opción que valora, pues la Liga MX le ofrece competencia, estabilidad y un entorno en el que ya se encuentra adaptado. Sin embargo, su círculo también mantiene abiertas alternativas en otras ligas.

Conclusión: leve ventaja para Cruz Azul

Aunque ningún club ha formalizado una oferta, Cruz Azul parece tomar una ligera ventaja debido al interés real mostrado por su directiva y a las conversaciones iniciales sobre condiciones contractuales. Pumas sigue en carrera, pero sin acciones contundentes hasta el momento.