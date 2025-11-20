Regina Jiménez comparte el quinto sitio al iniciar el torneo WALA 2025

PGA Riviera Maya. Regina Jiménez se mete de inicio a la pelea por el título WALA 2025. (FMG)

Los pronósticos se cumplieron en la primera ronda del torneo Womens Amateur Latin America (WALA) que se juega en el PGA Riviera Maya en Tulum, donde las colombianas María José ‘Majo’ Marín y Daniela Páez tomaron la punta al firmar tarjeta de 69 golpes (-3).

La mejor mexicana en la jornada del jueves fue Regina Jiménez, quien firmó una ronda de 71 golpes (-1), su connacional Clarisa Temelo, la campeona defensora, empata al undécimo puesto en la clasificación después de tarjeta de 73 (+1).

La favorita apunta alto

En este torneo que compiten 60 jugadoras de 14 países de Latinoamérica las colombianas apretaron duro desde el inicio, con Majo Marín, número ocho en el ranking mundial amateur como una de las favoritas a la corona y su connacional Daniela Páez.

Ambas jugadoras firmaron ronda de 69 (-3) y sacan apenas un golpe de distancia a la argentina Ana Giuliano y la representante de Barbados Emily Odwin que comparten el sitio dos del tablero después de 70 (-2).

“Tuve un par de errores en las salidas que me costaron algunos golpes, pero me mantuve con la cabeza en alto hasta que los putts que no entraron al principio lo hicieron sobre el final de la ronda”, comentó Majo Marín de 19 años.

A dos golpes de la punta

Un grupo de cuatro jugadoras con Regina Jiménez (MEX), Amelia Ruiz (CHI), Mercedes Aldana (ARG) y Luana Valero (COL) comparten el quinto sitio después de ronda de 71 (-1), a dos golpes de las líderes.

Alexa Saldaña, la segunda mejor mexicana firmó ronda de par de campo (72) y se sitúa en la novena posición.

Clarisa Temelo con un golpe sobre par empata al undécimo sitio y fue la tercera mejor mexicana de la ronda del jueves.

Las otras mexicanas: Freya Sala con 74 (+2), posición 13; Isabel Amezcua con 75 (+3), empate al puesto 18; María García con 76 (+4), posición 23; Paloma Ibarra, Susana Olivares y María José Barragán con 78 (+6) empatadas al sitio 35 y Regina Roldán con 80 (+8), posición 44.