Somi Lee se pone en la punta del CME Group Tour Championship

Tour Championship. Somi Lee se apuntó un eagle en el hoyo 17 del Tiburon Golf Club en Naples, Florida. (LPGA )

La surcoreana Somi Lee comenzó con una ronda de 64 golpes (-8) en el CME Group Tour Championship para tomar ventaja desde el inicio en la lucha por un premio de 4 millones de dólares que se embolsará el primer lugar en este torneo de final de temporada del LPGA Tour.

La mexicana Gaby López no esta lejos de la punta, firmó ronda de 69 (-3) y comparte el sitio 16, tras embocar cuatro birdies y cometer un bogey. Solo cinco golpes la separan de Lee tras los primeros 18 hoyos jugados.

Lee empezó a distanciarse cuando, debido al calor, cambió a un hierro 5 y logró un eagle en el hoyo 17 (par 5). Su único error fue un bogey con tres putts en el último hoyo del Tiburon Golf Club en Naples, Florida.

Aun así, se mantuvo dos golpes por delante de la excampeona del U.S. Women’s Open, Allisen Corpuz. La estadounidense firmó ronda de 66 golpes.

La número uno del mundo Jeeno Thitikul y favorita para el premio a Jugadora del Año del LPGA Tour, consiguió seis birdies en su ronda de 67, igualando a otras tres jugadoras, Nasa Hataoka (JAP), Jim Hee Im (COR) y Sei Young Kim (COR).

Thitikul ganó el Tour Championship el año pasado y se alzará con el título de Jugadora del Año por puntos a menos que la japonesa Miyu Yamashita gane este torneo. Yamashita, cuyas dos victorias este año incluyen el Abierto Británico Femenino, se vio perjudicada por dos bogeys y comenzó con 70 golpes.

Las 60 mejores llegaron a la final de la temporada, quien gane el torneo se lleva 4 millones de dólares —el premio más grande del golf femenino— de una bolsa total de 11 millones.