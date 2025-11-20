Tijuana vs Juárez: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Play-In de la Liga MX

El Play-In del Apertura 2025 llega con un choque fronterizo de alta tensión: Xolos de Tijuana recibe a FC Juárez

El Play-In del Apertura 2025 llega con un choque fronterizo de alta tensión: Xolos de Tijuana recibe a FC Juárez en un duelo a partido único que definirá al primer clasificado a la Liguilla. Ambos equipos cerraron el torneo con regularidad, pero solo uno conseguirá avanzar de inmediato a los cuartos de final.

Un boleto directo en juego

Tijuana terminó la fase regular en séptimo lugar, mientras que Juárez finalizó octavo, por lo que están obligados a enfrentarse en este Play-In para asegurar el pase directo. El ganador obtendrá el séptimo boleto, mientras que el perdedor aún tendrá una segunda oportunidad al enfrentar al vencedor entre Pachuca y Pumas.

Detalles del partido

• Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

• Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

• Lugar: Estadio Caliente, en Tijuana

¿Cómo y dónde ver el partido?

El encuentro será transmitido a través de Fox One y por el servicio de streaming Caliente TV. Para los aficionados en Estados Unidos, también estará disponible mediante TUDN.

Un duelo parejo y decisivo

El formato es claro: el partido se juega a un solo enfrentamiento. Si el marcador termina empatado en los 90 minutos, todo se definirá por tiros penales. Tijuana parte con la ventaja de la localía y el césped sintético de su estadio, un factor que suele ser incómodo para los rivales. Sin embargo, Juárez llega con la motivación de poder asegurar su pase o, en caso de derrota, tener aún un partido más para mantenerse vivo.

Este enfrentamiento entre fronterizos promete intensidad, presión y un ambiente encendido. Xolos quiere aprovechar su territorio para regresar a la Liguilla, mientras que Juárez buscará demostrar que puede competir y superar las adversidades para continuar con vida en el torneo.