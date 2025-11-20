Vieron 23.9 millones de personas a la Selección Mexicana por TelevisaUnivision

OBJETO DEL DESEO. La Selección Mexicana continúa siendo la marca deportiva más influyente del país y TelevisaUnivision su plataforma más efectiva. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

TelevisaUnivision volvió a demostrar su hegemonía en las transmisiones deportivas al alcanzar 23.9 millones de televidentes durante los recientes encuentros de la Selección Mexicana. El poder de convocatoria del futbol nacional quedó claro: 12.9 millones siguieron el México vs. Uruguay y 11.0 millones el México vs. Paraguay, consolidando a la empresa como la principal ventana deportiva del país.

Este desempeño no solo destaca por su volumen, sino por su capacidad de atraer audiencias multigeneracionales en un entorno mediático donde el consumo se fragmenta aceleradamente. En un mercado dominado por plataformas digitales, la televisión abierta y los sistemas tradicionales mantienen una influencia decisiva cuando se trata de deportes en vivo, donde la emoción colectiva sigue siendo un imán de rating.

Además, estos números refuerzan el valor comercial del futbol como el vehículo publicitario más poderoso de la industria audiovisual mexicana. Desde anunciantes premium hasta marcas masivas, el alcance de TelevisaUnivision ofrece un retorno inmediato en visibilidad, recordación y penetración nacional.

La Selección Mexicana continúa siendo la marca deportiva más influyente del país y TelevisaUnivision su plataforma más efectiva. Un liderazgo que, por ahora, nadie discute.