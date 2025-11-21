A Max Verstappen le es difícil evaluar el primer día en Las Vegas por las interrupciones

Prácticas en Las Vegas. Max Verstappen solo tiene claro que Red Bull tiene que mejorar Las Vegas. (Red Bull Racing)

Max Verstappen, el vigente campeón del mundo, que registró el cuarto mejor tiempo en la primera sesión en el circuito de Las Vegas Strip y terminó noveno en la segunda sesión, aunque este último resultado dice poco debido a una bandera roja provocada por una tapa de alcantarilla suelta, dijo que: “Ganar en circuitos de baja carga no garantiza nada en Las Vegas”

El neerlandés como varios otros pilotos no pudieron completar una vuelta rápida con el neumático blando.

Para Verstappen, el primer día en Las Vegas fue difícil de evaluar debido a todas las interrupciones, al final de la segunda sesión hubo nuevamente una bandera roja por preocupaciones sobre la misma tapa de alcantarilla.

“Estuvo bien, pero esas interrupciones hacen difícil entender exactamente qué tenemos que hacer”, dijo Max. Lo que sí tiene claro es que Red Bull necesita mejorar: “Tenemos que mejorar un poco para encontrar más agarre. La pista también mejora en cada sesión, así que debemos concentrarnos en cómo usar mejor los neumáticos en la clasificación y en la carrera.”

Aunque Verstappen ganó este año en circuitos de baja carga como Monza y Bakú, asegura que eso no garantiza nada en Las Vegas. Las condiciones en la ciudad estadounidense del juego son totalmente distintas.

“Aquí hace mucho más frío y el asfalto es muy resbaladizo”, señaló el neerlandés. “No se puede comparar con otros circuitos de baja carga. Así que no es un hecho que vayas a ser rápido aquí.”

Yuki Tusnoda promete de inicio

El japonés Yuki Tsunoda , compañero de Verstappen tuvo un inicio muy prometedor. El japonés marcó el tercer tiempo en la FP1 y se sintió cómodo de inmediato: “En general tuve mucha confianza, para ser un primer día en Las Vegas” , aseguró.

En la segunda sesión cayó al 15º lugar porque, al igual que Verstappen, no pudo hacer una vuelta rápida con los blandos debido a la bandera roja. Aun así, Tsunoda hizo un balance positivo: "Una pena por las banderas rojas en la FP2, pero la velocidad está ahí. En esa segunda sesión se sintió un poco diferente que en la FP1, pero eso forma parte del aprendizaje. Luego nos recuperamos a lo largo de la sesión trabajando en la dirección correcta, y el ritmo estuvo bien pese a todo."

Tsunoda subrayó que la confianza es crucial en este tipo de circuitos deslizantes: “Quieres tener confianza en una pista de poco agarre porque estás equilibrando constantemente. Es bueno tenerla y poder controlar el coche bastante bien. Sería bueno mejorar un poco más en ese aspecto, pero el comienzo es bueno.”