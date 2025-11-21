Benavidez vs Yarde: horario, cartelera y cómo ver la pelea de box

Benavidez vs Yarde ¿Cómo y dónde ver a Benavidez defendiendo el cinturón de peso semipesado del CMB?

Todo está listo para la gran pelea entre David Benavidez y Anthony Yarde. Ambos boxeadores ya se han pesado, y los ánimos están al máximo. Te compartimos todos los detalles para que no te pierdas este esperado duelo dónde el mexicano defenderá el titulo semipesado del CMB.

Las 174.3 libras de Benavidez se enfrentan a las 173.9 de Yarde. Las “bestias” están listas para el combate de este sábado en Arabia Saudita.

¿Quién es David Benavidez y quién es Anthony Yarde?

David Benavidez, conocido como “El Monstruo Mexicano”, es el campeón semipesado del CMB y se ha destacado por su pegada, velocidad y récord casi impecable en el boxeo profesional.

Su contrincante, Anthony Yarde, estadounidense, es un potente golpeador con gran alcance y experiencia internacional, que buscará arrebatarle el título en la Arena de Riad, en Arabia Saudita.

Horario y transmisión de la pelea de David Benavidez vs Anthony Yarde

El mexicano defiende su título de peso semipesado del CMB contra Anthony Yarde el sábado 22 de noviembre en la Arena de Riad, Arabia Saudita. La pelea será transmitida a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México, y podrás disfrutar de los 12 rounds a través de DAZN y YouTube.

Cartelera completa

Además del combate estelar, habrá varias peleas de campeonato y enfrentamientos destacados:

Peso semipesado CMB : David Benavidez vs Anthony Yarde, 12 rounds

: David Benavidez vs Anthony Yarde, 12 rounds Peso wélter OMB : Brian Norman Jr. vs David Haney

: Brian Norman Jr. vs David Haney Peso supermosca CMB y AMB : Jesse Rodríguez vs Fernando Martínez

: Jesse Rodríguez vs Fernando Martínez Peso ligero vacante OMB : Abdullah Mason vs Sam Noakes, 12 rounds

: Abdullah Mason vs Sam Noakes, 12 rounds Peso mediano : Vito Mielnicki Jr. vs Samuel Nmomah, 10 rounds

: Vito Mielnicki Jr. vs Samuel Nmomah, 10 rounds Peso superpluma : Mohammed Alakel vs Jiaming Li, 6 rounds

: Mohammed Alakel vs Jiaming Li, 6 rounds Peso supermediano : Julio Porras Ruiz vs Pius Mpenda, 6 rounds

: Julio Porras Ruiz vs Pius Mpenda, 6 rounds Peso ligero: Sultan Almohammed vs Umesh Chavan, 4 rounds

Prepárate para un sábado lleno de acción y emociones en el ring, donde los campeones pondrán todo en juego por sus títulos.