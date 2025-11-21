Busca conquistar el fútbol español: Enrique Alfaro será nuevo auxiliar técnico de Guillermo Almada en el Valladolid

Un día Gobernador de Jalisco, otro día auxiliar técnico en el Real Valladolid, club que milita en la Segunda División de España. Así es la realidad de hoy para Enrique Alfaro Ramírez, quien gobernó el Estado de Jalisco en el periodo 2018-2015.

Al finalizar su mandato, Alfaro Ramírez declaró su renuncia a la política y decidió seguir su verdadera pasión: el fútbol.

Este viernes 21 de noviembre, anunció a través de su cuenta oficial en la red social X (@EnriqueAlfaroR), que se unirá al Real Valladolid Club de Fútbol como auxiliar técnico del equipo.

¿Cómo pasó Enrique Alfaro de la Política al Fútbol?

Después de veinticinco años de carrera política, Enrique Alfaro declaró que no tenía planes cercanos en el mencionado ámbito después de la conclusión de su mandato en Jalisco, reafirmando en su anuncio de hoy que sus “ganas y entusiasmo por la política se habían agotado” hace dos años y medio.

Entonces, en la búsqueda de reorganizar su vida y plantearse nuevos desafíos, inclinó la dirección hacia la mayor de sus pasiones: el fútbol.

Cursó sus primeros estudios del deporte en el campus virtual de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (ATFA), institución que ha formado a profesionales y entrenadores de fútbol.

Después, realizó sus prácticas profesionales en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, el cual llama “El Club de mis amores”. Anteriormente, Alfaro ha expresado su deseo de dirigir el equipo de las Chivas; hoy, está un paso más cerca de ese sueño.

Al finalizar sus estudios y prácticas, hizo un Máster en Dirección de Fútbol en la Universidad de uno de los clubes más importantes de fútbol en el mundo: el Real Madrid.

Ahora, habiendo concluido sus estudios después de tres años y callado las burlas que, como mencionó en su anuncio, recibió por parte de personas que “no entendieron” su decisión ni propósito, Enrique Alfaro llega al equipo Real Valladolid para seguir avanzando.

El Real Valladolid Club de Fútbol: ¿Qué es, quién lo dirige y en qué división juega?

El Real Valladolid es un equipo de fútbol profesional español con sede en la ciudad Valladolid, España. Fue fundado en el año 1928 y actualmente juega en la Segunda División, después de descender de Primera División en abril del año presente, 2025.

El presidente actual del equipo es Gabriel Solares, nombrado por el Grupo Ignite —grupo de inversión norteamericano— que compró el Real Valladolid al exjugador Ronaldo Luís Nazário de Lima, en mayo de 2025.

El director deportivo del equipo es Víctor Orta, a quien Enrique Alfaro se ha referido en su anuncio como “uno de los mejores directores deportivos” y trabajar con él será una experiencia invaluable.

Mientras que, en el puesto de entrenador del Real Valladolid, tenemos a Guillermo Almada, con quien Alfaro ha expresado que será “un gran honor” trabajar, puesto que lo admira.

“Sabré aprovechar la oportunidad que me han dado y voy a trabajar para sumar a este extraordinario proyecto”, declaró el exgobernador en su anuncio, demostrando más que únicamente su pasión, sino también el valor y la perseverancia de cumplir los sueños sin importar cuándo comiences a caminar hacia ellos.