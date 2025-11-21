José de Jesús Rodríguez apunta a su duodécimo título en la GPM

Club de Golf Valle Alto. José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez se despachó una segunda ronda de 62 golpes, la más baja en dos días de competencia en Monterrey. (Jorge Reyes)

El guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez asumió el liderato luego de una segunda ronda de 62 golpes y un acumulado de 128 impactos (-14) logrados en la VII Copa Multimedios que se desarrolla en el Club de Golf Valle Alto en Monterrey.

Rodríguez, quien ya ha ganado 11 torneos en la historia de la GPM, este viernes se apuntó para sumar uno más en su palmarés, luego de sacar tres golpes de ventaja al segundo sitio que corresponde a Álvaro Ortiz, el jugador con membresía del Korn Ferry Tour.

El ‘Camarón’ si que salió inspirado para jugar la segunda ronda en la que no cometió bogeys y embocó nueve birdies, eso lo elevó al primer sitio de la competencia.

El guanajuatense más el tapatío Álvaro Ortiz, con score de 63 golpes y suma de -11, firmaron los scores más bajos de la segunda ronda, pero detrás de ambos hay tres jugadores que aprietan fuerte hacia la ronda final del sábado ellos son: Rodolfo Cazaubón, José Cristóbal Islas y el estadounidense Joel Thelen, campeón defensor, todos con un acumulado de 132 golpes (-10).

“Fue una gran ronda. He venido jugando muy bien toda la semana y hoy todo se acomodó: la estrategia, el putt, el ritmo. Espero mañana cerrar con otro buen recorrido y pelear por el título”, afirmó Rodríguez.

¿Un amuleto…?

El jugador también reveló que un detalle curioso que acompañó su actuación: “Hoy traía un amuleto de la suerte: mi gorra nueva con un camarón bordado. Siempre me ha gustado innovar un poco, y esta vez quise estrenar esa gorra… para mi fortuna, se sirvió de mucho”, bromeó.

De esta manera Rodríguez está a solo 18 hoyos de conseguir su victoria número 12 en la GPM, pero no deberá confiarse pues Álvaro Ortiz podría quitarle el sueño.

Álvaro Ortiz amenaza con nivel

Álvaro Ortiz que lleva en el acumulado 131 golpes (-11) habló sobre su segundo recorrido. “Estoy contento con cómo jugué. Fui paciente, tomé buenas decisiones y pude aprovechar varios hoyos clave. Mañana saldré a dar mi mejor esfuerzo; sé que el ‘Camarón’ está jugando muy bien, pero también sé que tengo el nivel para competir por el título”, anticipó el tapatío.

José Cristóbal Islas, líder el jueves firmó ronda de 68, Rodolfo Cazaubón de 64 para meterse al grupo de los terceros sitios junto al campeón defensor Joel Thelen, quien firmó una segunda vuelta de 66 golpes. La distancia entre este grupo y el líder es de cuatro golpes.

Este evento que corresponde a la cuarta fecha de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), reúne a destacados jugadores nacionales e internacionales.