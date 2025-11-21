Juárez vs Pachuca: ¿cuándo se juega el Play-In de la Liga Mx?

Juárez vs Pachuca ¿Cuándo y a qué hora es el tercer Play-In de la Liga MX?

Se aproxima el tercer Play-In de la Liga MX. Los Bravos reciben a los Tuzos en el Estadio Olímpico Benito Juárez para disputar el último boleto a los cuartos de final de la Liguilla, de la Clausura 2025 del futbol mexicano.

Este partido será definitivo, y el empate en tiempo reglamentario llevará directamente a los penales, por lo que no habrá partido de vuelta. Te dejamos los detalles para que no te pierdas este emocionante encuentro.

Juárez vs Pachuca: ¿cuándo y a qué hora es el Play-In de la Liga MX?

El Play-In del Clausura 2025 está más cerca que nunca y definirá quién se une a los cuartos de final de la Liguilla del futbol mexicano.

El Club Pachuca hizo oficial en sus redes sociales la hora y el día para este encuentro, que será el tercer Play-In de la Liga MX rumbo a los cuartos de final.

🌪️ | ¡Por el pase a cuartos de final!



👊🏼 Definida la sede, día y horario para disputar el segundo partido de play in ante Bravos... ¡VAMOS LOS TUZOS!#BravosPachuca pic.twitter.com/1mvipyDT4x — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 21, 2025

El partido entre Juárez y Pachuca, correspondiente al tercer Play-In de la Liga MX, se disputará este domingo 23 de noviembre, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez.