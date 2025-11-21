Kevin Mier, en problemas legales

La dueña del inmueble acusa al portero de Cruz Azul de incumplimiento de contrato, daños en la vivienda y un adeudo de 270 mil pesos

El portero colombiano Kevin Mier, actual guardameta de Cruz Azul, atraviesa un complicado momento fuera de las canchas luego de que fuera señalado en un proceso legal en la Ciudad de México por un presunto incumplimiento de contrato de arrendamiento. El caso se suma al difícil panorama deportivo que vive el futbolista tras la grave lesión que sufrió recientemente.

De acuerdo con información respaldada por documentos judiciales, el arquero de 25 años fue demandado por adeudo, emplazamiento con requerimiento de pago y embargo dentro del expediente 50042025, con fecha del 9 de octubre de 2025. La propietaria del inmueble, Yolanda Muñiz Martínez, asegura que Mier dejó de pagar la renta tras ocupar la casa por aproximadamente 18 meses.

Señalamientos por adeudos y daños en la vivienda

La dueña afirmó que el futbolista acumuló un adeudo que asciende a 270 mil pesos, además de entregar la vivienda con daños visibles en muebles y en malas condiciones generales. Explicó que intentó localizar al jugador, pero ante la imposibilidad de contactarlo, la notificación judicial fue entregada el pasado 13 de noviembre en las instalaciones de La Noria, donde un representante jurídico del club recibió los documentos oficiales.

Mier había ocupado la misma casa que antes era habitada por su compatriota Kevin Castaño y llegó al inmueble poco después de su arribo al futbol mexicano en 2024. Según el testimonio de la arrendadora, el arquero dejó de volver a la casa luego de un conflicto interno relacionado con el robo de varios pares de tenis, lo que presuntamente derivó en su negativa a seguir pagando la renta y una penalización estipulada en el contrato.

Finalmente, Muñiz acusa también al guardameta de llevarse un horno de microondas que formaba parte del mobiliario incluido en el arrendamiento. El caso continúa en proceso legal, mientras Mier enfrenta simultáneamente su recuperación deportiva.