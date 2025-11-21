Lando Norris se lleva la pole position en el GP de Las Vegas

GP de Las Vegas de F1. Lando Norris marcó el mejor tiempo de la clasificación con 1m47s394 para asegurarse la pole position. (Agencia EFE)

El británico Lando Norris se quedó con la pole position para el Gran Premio de Las Vegas, el líder del campeonato saldrá por delante de Max Verstappen y de Carlos Sainz en una clasificación disputada con pista mojada por la lluvia. Franco Colapinto finalizó 15°.

Después de que los neumáticos full wet fueron los elegidos en la Q1 y la Q2, los diez participantes de la Q3 salieron a pista con los intermedios para la batalla por la pole position en Las Vegas.

Norris marcó el mejor tiempo en 1m47s394 para asegurarse la pole position por .323 milésimas sobre Max Verstappen, que finalizó segundo con su Red Bull.

El principal rival de Norris por el Mundial de Fórmula Uno, su compañero Óscar Piastri, no logró sentirse cómodo en ningún momento con su McLaren y no pasó de la quinta posición, antecedido por el Mercedes de George Russell, que quedó a nueve décimas de la marca de la pole position.

La lluvia y las condiciones cambiantes forjaron una parrilla de salida atípica que sacó a relucir las virtudes de los Racing Bulls, con Liam Lawson en la sexta posición e Isack Hadjar en la octava plaza. Entre ellos se situó Fernando Alonso, que exprimió su calidad bajo la lluvia para minimizar los defectos de su Aston Martin.

Un errático Charles Leclerc no fue capaz de pasar de la novena posición tras una clasificación plagada de errores y pérdidas de control de su Ferrari, aunque no estuvo peor que su compañero Lewis Hamilton, que concluyó último la sesión de calificación.

El argentino Franco Colapinto condujo su Alpine al decimoquinto puesto, mientras que su compañero de escudería, Pierre Gasly, cerró el top diez de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. EFE