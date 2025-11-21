Mundial FIFA sub-17: Así quedan los partidos y cruces de semifinales

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas, luego de una intensa jornada de cuartos de final donde varios equipos mostraron carácter, talento y solidez en los momentos clave. Los partidos se disputaron en Doha, Catar, sede oficial del torneo, y dejaron emociones fuertes para los aficionados que siguen de cerca esta categoría que impulsa el futuro del fútbol mundial.

Los equipos clasificados a semifinales son Austria, Portugal, Italia y Brasil, después de ganar sus respectivos compromisos. Cada uno avanzó de manera distinta, pero todos demostraron que tienen argumentos para pensar en llegar a la gran final.

¿Cuál fue el desempeño de cada equipo en los cuartos de final Sub-17?

El primer equipo en asegurar su boleto fue Austria, que venció por la mínima diferencia con un marcador de 1-0. El conjunto austriaco volvió a mostrar el orden que lo ha caracterizado durante toda la competencia. Aunque no fue un partido con muchos goles, Austria controló los tiempos y aprovechó su oportunidad más clara para tomar ventaja y conservarla hasta el final. Su clasificación es considerada una de las sorpresas del torneo, ya que no partía como favorito, pero su rendimiento ha sido constante.

Por su parte, Portugal logró avanzar tras ganar con autoridad 2-0 en un partido donde mostró su estilo clásico: posesión de balón, toques rápidos y un ataque bien organizado. Con esta victoria, los portugueses confirman que son uno de los grandes candidatos al título, respaldados por su historia en categorías juveniles y la calidad individual de sus futbolistas.

Otro semifinalista es Italia, que se impuso 1-0 en un duelo muy cerrado. El equipo italiano apostó por una estrategia defensiva sólida, como es habitual, y aprovechó una jugada bien trabajada para marcar el único tanto del encuentro. Italia llega a esta instancia con paso firme y con un equipo que se ha destacado por su disciplina táctica, algo que podría ser clave en la fase final.

Finalmente, Brasil selló su clasificación tras ganar 2-1, mostrando un fútbol ofensivo y lleno de energía. La selección brasileña es conocida por su talento natural con el balón, y en este partido reafirmó esa identidad. Con dos anotaciones y varias jugadas de peligro, la “Canarinha” dejó claro que va en serio por el campeonato y que tiene plantilla para competir contra cualquier rival.

¿Qué equipos disputarán las semifinales Sub-17?

Con estos resultados, los cruces de semifinales quedan definidos de la siguiente manera:

Austria vs. Italia, un duelo entre dos equipos europeos que han sorprendido por su solidez y enfoque táctico.

Portugal vs. Brasil, un clásico internacional que promete ser uno de los partidos más emocionantes del torneo, con dos selecciones históricas y llenas de talento joven.

Las semifinales se disputarán el 24 de noviembre y se espera una gran asistencia en los estadios, así como un alto nivel de competencia. Los cuatro equipos llegan motivados y con la ilusión de alcanzar la final del Mundial Sub-17 2025.