Tigres vs América Femenil: ¿Cuándo es la final de vuelta de la Liga MX femenil?

Tigres vs América: Final de la Liga MX Femenil Clausura 2025 ¿cuando es la final de ida del futbol mexicano femenil?

La final de ida, disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes, mostró un juego intenso y cerrado entre ambas escuadras.

América logró imponer un ritmo ofensivo que obligó a Tigres a ajustarse en la defensa, llevándose una ventaja de tres goles antes del medio tiempo. Sin embargo, las jugadoras de Tigres demostraron su fortaleza y capacidad de reacción al igualar el marcador, dejando como resultado un empate de tres anotaciones por cada club, lo que mantiene la serie abierta y con un desenlace que se definirá en El Volcán.

¿Cuándo es la Final de la Liga MX Femenil 2025 de Tigres vs América?

La final de vuelta promete ser un duelo intenso, con dominio del balón y estrategias bien definidas por ambos equipos. Además de coronar a las campeonas del Apertura 2025, el partido podría marcar un capítulo clave en la rivalidad histórica entre Tigres y América. En sus tres finales previas, Tigres ha ganado en dos ocasiones, por lo que este encuentro definirá si las felinas amplían su hegemonía o si el equipo de Ángel Villacampa empareja la balanza en duelos directos.

Con todo listo para este domingo 23 de noviembre, Tigres y América Femenil están preparadas para escribir un capítulo más en la historia del fútbol mexicano femenil, donde solo una podrá levantar el trofeo del Apertura 2025 y coronarse como campeona absoluta.

La final de vuelta apertura 2025 se jugará el domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas, en el Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán, ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en San Nicolás de los Garza. Las regias comandadas por Pedro Martínez Losa, recibirá al conjunto azulcrema con la intención de aprovechar su localía y cerrar el torneo a su favor.

El Estadio Universitario tiene capacidad para alrededor de 41,000 espectadores y ha sido testigo de múltiples finales y momentos históricos en la Liga MX Femenil. La expectativa de asistencia es alta, dado el protagonismo de ambos clubes y la importancia del título en juego.