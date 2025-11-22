Gaby López iguala récord de campo y se mete al Top 10 en el CME Group Tour Championship.

Día increíble para la mexicana en Naples. Gaby López se despachó una tercera ronda libre de bogeys con 62 golpes después de solo disfrutar su golf. (LPGA)

La mexicana Gaby López acaparó los reflectores este sábado en la tercera en el CME Group Tour Championship, firmó ronda de 62 golpes (-10) con la que igualó el récord de campo en 18 hoyos y al mismo tiempo la más baja en su carrera.

La jugadora de 32 años arrasó con el Tiburón Golf Club con ronda libre de bogeys para ascender de un empate del sitio 37 al 8 de la clasificación general con un día por jugar en el torneo de final de la temporada del LPGA Tour.

La golfista capitalina comenzó su semana con ronda de 69 en jueves y 73 en viernes, para situarse con -2 golpes tras 36 hoyos en el torneo que se juega en Naples, Florida.

Gaby se dispara en sábado

El sábado le dio un giro total a su vuelta de un día anterior. Logró dos birdies consecutivos en los hoyos 1 y 2, uno más en el 4 y luego se dio vuelo del 6 al 9 con cuatro birdies más. Gaby estaba encendida.

Pero Lopez aún no había terminado, consiguiendo su octavo birdie en el hoyo 13, par 4, y cerró con dos más en los hoyos 17, par 5, y 18, par 4, para conseguir la ronda más baja de la semana en Naples, Florida, e igualar el récord de puntuación en 18 hoyos.

La última vez que una jugadora lo había conseguido fue Lydia Ko, miembro del Salón de la Fama LPGA, fue en la segunda ronda del CME Group Tour Championship en 2016.

Su juego relajado le ayudó

“Es uno de esos días en los que estás tan presente en el momento que dejas de preocuparte por el resultado”, dijo López sobre su 62. “De verdad empiezas a estar muy, muy presente y a disfrutar. Al principio de la ronda, me dije a mí mismo que iba a disfrutar de verdad del fin de semana porque he trabajado muy duro todo el año para estar aquí, así que simplemente voy a estar ahí fuera sin ser estricta ni rígida.”

Esta es la novena participación consecutiva de López en el CME Group Tour Championship, y en sus ocho apariciones anteriores en el Tiburón Golf Club, nunca había terminado mejor que el noveno empate, una actuación que se repitió en 2021.

Este es su torneo 24 de la temporada 2025, y aunque no ha triunfado en el LPGA Tour desde 2022, ha sido una temporada sólida para la mexicana. Suma seis Top 10, el mejor fue un tercer puesto en solitario la semana pasada en The Annika en Belleair, Florida.

Jeeno Thitikul ya casi campeona

Es poco probable que Gaby sume una victoria el domingo, ya que la número 1 del Rolex Women’s World Golf Rankings, Jeeno Thitikul, está arrasando en la defensa de su título, la tailandesa lidera el torneo con -22 golpes a solo 18 hoyos por jugar.