María José Marín aprieta fuerte para ganar el torneo WALA 2025

En Tulum. La colombiana 'Majo' Marín, la jugadora número uno del field confirmó su condición de favorita y buscará este domingo su primera victoria WALA. (Foto especial)

La colombiana María José Majo’ Marín firmó la mejor ronda del día con un 68 y se apoderó del liderazgo absoluto del Women’s Amateur Latin America 2025, con un total de 208 golpes (-8) en PGA Riviera Maya.

La jugadora número uno del field confirmó su condición de favorita y buscará este domingo conquistar por primera vez un campeonato que se le escapó en dos oportunidades.

Alexa Saldaña que se mantuvo como la mejor mexicana en el cuarto sitio, después de ronda de 73 golpes y con un acumulado de 215 (-1).

Al top-10 de la competencia accedieron Isabel Amezcua y Regina Jiménez que se ubican empatadas en la sexta posición con 217 (+1).

Clarisa Temelo, la campeona defensora, acumula un score de 222 (+6) que la posiciona en el duodécimo

puesto, Susana Olivares con 224 (+8) que la ubica T13. Freya Sala empata en la posición 16 con score de 225 (+9), mientras que Paloma Ibarra empata en el puesto 24 con 227 (+11).

Regina Roldán y María García empatan con 228 (+12) para ubicarse T28, mientras que María José Barragán cierra la clasificación de las golfistas mexicanas en T33 con 229 (+13).

Con 18 hoyos por jugar en Tulum, las representantes nacionales buscarán mejorar posiciones en el desafiante campo de PGA Riviera Maya.