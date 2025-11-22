Raúl Jiménez acaba con sequía goleadora en triunfo del Fulham al Sunderland

Anota el gol del triunfo. Raúl Jiménez celebra su segundo gol de la temporada 2025-26 en la Premier League. (@FulhamFC)

Con gol de Raúl Jiménez en los últimos minutos, Fulham venció 1-0 a Sunderland AFC en duelo de la Jornada 12 de Premier League.

Con ese tanto el mexicano termina con su sequía goleadora, que data desde la jornada seis, cuando marcó su primer gol de la temporada 2025-26 en la liga inglesa. En total suma dos tantos en lo que va de la campaña.

En una segunda parte con pocas jugadas de gol, el delantero mexicano aprovechó un centro de Samuel Chukwezeen el área y aunque tenía una marca férrea, logró rematar a puerta, terminar con su sequía goleadora e hizo ‘explotar’ a Craven Cottage con su anotación en el tramo final.

Para la Jornada 13 de Premier League, Fulham y Raúl Jiménez visitarán al Tottenham el sábado 29 de noviembre.

De los últimos cinco partidos ante este rival, los de Craven Cottage tienen un registro de dos victorias, dos empates y únicamente una derrota.

En lo individual, Raúl Jiménez ha enfrentado en 13 ocasiones al Tottenham, de las cuales ha ganado en siete de ellas, ha empatado en una y perdido en cinco, en los cuales registra cuatro goles y una asistencia.