Italia conquista la Copa Davis sin Sinner y Musetti

Italia se coronó campeona de la Copa Davis por tercer año consecutivo tras imponerse a España (2-0) en la gran final disputada en Bolonia. La ciudad italiana llevó en volandas a Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, quienes superaron a Pablo Carreño y Jaume Munar en una edición conquistada sin sus principales figuras: Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

Con este triunfo, Italia confirma su dominio en el tenis mundial: suma su cuarta Copa Davis en la historia y se consolida como doble campeona también en la Billie Jean King Cup.

UNA ‘UNIDAD B’ QUE HIZO HISTORIA

La hazaña se logró con una especie de “Unidad B”, pues el equipo jugó sin Sinner ni Musetti y no cedió un solo punto en toda la eliminatoria. Con Simone Bolelli, Berrettini y Cobolli ganaron sus tres partidos: cuartos, semifinales y final.

Sinner, número uno italiano y campeón de las dos últimas Davis en España, decidió ausentarse para preparar su pretemporada y el Abierto de Australia. Musetti, por su parte, llegó fatigado y afrontó la complejidad personal de convertirse en padre esta misma semana.

BERRETTINI IMPONE SU SAQUE ANTE CARREÑO

En el primer duelo, Matteo Berrettini se impuso a Pablo Carreño por 6-3 y 6-4. El asturiano nunca encontró respuesta ante el poderío del saque del italiano, que firmó 13 servicios directos, seis de ellos en el primer set. Berrettini dominó desde el fondo y en la red, impulsado por una grada entregada.

Carreño resistió en momentos clave, pero terminó cediendo su servicio en el noveno juego del segundo set. Con un juego en blanco, Berrettini cerró el partido y puso a Italia a un paso del título.

COBOLLI REMONTA Y SENTENCIA LA FINAL

En el segundo encuentro, Flavio Cobolli protagonizó una remontada épica ante Jaume Munar: 1-6, 7-6(5) y 7-5. El balear arrancó con un set impecable, pero el italiano reaccionó en el ‘tie-break’ del segundo parcial y se creció en el tercero, impulsado por el público.

Con el marcador 5-5, Cobolli quebró el saque de Munar y cerró con autoridad. Italia festejó su tercera Davis consecutiva, mientras la Armada española se quedó sin opciones de forzar el dobles.