¡Son las reinas!

SIETE TÍTULOS El podio de honor para las campeonas. (Foto: Mexsports). (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

REMONTADA ÉPICA PARA LA GLORIA

El Tigres UANL reafirmó su hegemonía en la Liga MX Femenil al conquistar su séptimo campeonato tras derrotar este domingo 1-0 al América en la final del Apertura 2025, disputada en el Estadio Universitario. El gol de Diana Ordóñez en el minuto 20 selló la victoria y completó una remontada histórica, luego de que las regias se recuperaran de una desventaja de tres goles en la ida para igualar el global 4-3.

El equipo dirigido por el español Pedro Martínez mostró carácter y paciencia para revertir la serie, consolidándose como el club más ganador del circuito.

UN PRIMER TIEMPO INTENSO Y DECISIVO

El encuentro comenzó con ritmo alto y oportunidades en ambos arcos. América, que dominó la posesión 56%-44%, intentó imponer condiciones, pero careció de puntería en sus tres remates a puerta. Tigres aprovechó una desconcentración defensiva azulcrema: Ordóñez tomó el balón en el área y definió de zurda para el 1-0.

Las Águilas reaccionaron en la segunda mitad. En el minuto 56, Nancy Antonio estuvo cerca del empate con un disparo al travesaño, pero dos minutos después cometió una falta grave sobre Jenni Hermoso, recibiendo tarjeta roja y dejando a su equipo con una jugadora menos.

LAS CAMPEONAS Con el trofeo del Apertura 2025 femenil, por todo lo alto. (Gustavo Valdez/MEXSPORT)

TIGRES CONTROLA Y AMÉRICA SE QUEDA SIN RESPUESTA

Con superioridad numérica, Tigres manejó el partido y generó opciones claras. Ordóñez tuvo dos oportunidades para ampliar la ventaja, pero falló frente al arco en los minutos 69 y 75. La guardameta española Sandra Paños también fue protagonista al detener un mano a mano que pudo sentenciar la serie.

América, con orgullo, buscó la igualada en el tramo final. Kiana Palacios rozó el gol al 79 tras un error de Cecilia Santiago, y en el 87 la sudafricana Thembi Kgatlana exigió a Paños, quien respondió con solvencia.

LAS ‘AMAZONAS’, REINAS ABSOLUTAS DE LA LIGA MX FEMENIL

El silbatazo final desató la fiesta en Monterrey. Con este triunfo, Tigres UANL suma siete títulos, consolidándose como el equipo más laureado del futbolfemenino mexicano, seguido por Monterrey (4), América y Guadalajara (2 cada u

BESO BONITO. Jenni Hermoso le demuestra su cariño al trofeo del campeonato. (Jorge Martinez/MEXSPORT)

La presencia de Jenni Hermoso, campeona mundial con España, y figuras como Ordóñez y Paños, refuerza el poderío de un plantel que sigue marcando época en la liga.