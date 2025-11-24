¿Cuándo juegan Tigres vs Tijuana? Fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga MX

Se han publicado las fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga MX, entre los ocho equipos que llegaron a la liguilla. Entre ellos se encuentran Tigres y Xolos, dos clubes con altas probabilidades de pelear por el título. Aquí te compartimos los detalles de este encuentro en la frontera norte.

En uno de los horarios más inusuales de los que se tiene registro recientemente, estos equipos iniciarán la disputa por los cuartos de final en la frontera. Aquí te decimos cuándo y a qué hora se enfrentarán Tigres y Tijuana en los cuartos de final de la Liga MX.

¿Cuándo y a qué hora juegan Tigres vs. Tijuana en los cuartos de final de la Liga MX?

La liguilla del Clausura 2025 ya está aquí, y en esta fase se definirá quiénes avanzarán al preámbulo de la Gran Final del futbol mexicano.

El partido de ida de los cuartos de final de los Xolos vs Las fieras se llevará a cabo en el Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California, este miércoles 26 de noviembre, en uno de los horarios más inusuales de los últimos torneos debido a la diferencia horaria en la zona fronteriza y con la intención de no empalmarse con otros encuentros programados para ese mismo día.

El duelo está programado para iniciar a las 21:00 horas (tiempo local de Tijuana). Sin embargo, por la diferencia horaria con el centro del país, el partido será transmitido a las 23:00 horas (Tiempo del Centro de México). Por esa razón, el horario puede parecer tardío para la mayoría de los aficionados fuera de la región fronteriza.

El partido de vuelta se jugará el sábado 29 de noviembre, en el Estadio Universitario, a las 21:10 horas (Tiempo del Centro de México), donde Tigres recibirá a Tijuana en uno de los encuentros más esperados de la semana.