¿Cuándo se jugarán los cuartos de fina de la Liga MX? Fechas y horarios de la Liguilla

Fechas y horarios de los cuartos de final

La Liga MX dio a conocer de manera oficial el calendario para los cuartos de final del Apertura 2025, una fase que definirá a los cuatro equipos que avanzarán rumbo a las semifinales. Con series que prometen alta intensidad, clásicos regionales y duelos de alto riesgo, la Liguilla arranca con horarios especiales debido a ajustes de seguridad solicitados por autoridades federales y locales.

Equipos clasificados y emparejamientos

Los ocho equipos que disputarán esta ronda son: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y FC Juárez. Así quedaron definidos los cruces, según la posición en la tabla general:

• Toluca (1°) vs FC Juárez (8°)

• Tigres (2°) vs Tijuana (7°)

• Cruz Azul (3°) vs Guadalajara (6°)

• América (4°) vs Monterrey (5°)

Cada serie se jugará en formato ida y vuelta, con ventaja para los clubes mejor posicionados, quienes cierran en casa.

Fechas y horarios de los partidos de ida

Los encuentros de ida comenzarán el miércoles 26 de noviembre, día en el que se disputarán tres partidos, mientras que el último se jugará el jueves 27:

• FC Juárez vs Toluca – Miércoles 26, 19:00 h

• Monterrey vs América – Miércoles 26, 21:05 h

• Tijuana vs Tigres – Miércoles 26, 23:00 h

• Guadalajara vs Cruz Azul – Jueves 27, 20:07 h

Fechas y horarios de los partidos de vuelta

Las series se definirán entre el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, con tres encuentros programados para el sábado:

• América vs Monterrey – Sábado 29, 17:00 h

• Toluca vs FC Juárez – Sábado 29, 19:05 h

• Tigres vs Tijuana – Sábado 29, 21:10 h

• Cruz Azul vs Guadalajara – Domingo 30, 19:00 h

Los ganadores de cada llave se determinarán por marcador global; en caso de empate, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general.

Un calendario atípico por temas de seguridad

Para esta edición, la Liga MX modificó algunos horarios para evitar coincidencias de alto flujo en zonas metropolitanas, atendiendo recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por ello, tres series se programaron en días consecutivos (miércoles-sábado), dejando solo una para jueves-domingo.

Con estos cruces definidos, la Liguilla del Apertura 2025 promete emociones fuertes, estadios llenos y rivalidades históricas que podrían determinar a un nuevo favorito rumbo al título.