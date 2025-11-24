¡Por fin llegó la Liguilla!

TOLUCA Va con todo por el bicampeonato. (Emmanuel Martinez/Emmanuel Martinez)

Dos semanas después del cierre del torneo, después de que se ha enfriado el ánimo de la afición y de estar varios días discutiendo y polemizando sobre abucheos y selecciones que están lejos del nivel esperado, por fin llega la etapa más atractiva del futbol mexicano.

Definidos los ocho calificados tras el estorbo llamado Play In, volvemos a hablar de equipos que si están para cosas importantes.

En esta columna hablamos de cinco favoritos durante el torneo, pero al final, le bajamos a tres, y ahora, para comenzar la “Fiesta Grande” creo que hay dos por encima del resto.

SÓLO DOS FAVORITOS

Toluca y Tigres, el uno y dos de la tabla están por encima, y ligeramente, pongo a los Diablos Rojos como el gran favorito.

¿Por qué saco a Cruz Azul de este grupo?, porque creo que la ausencia de Kevin Mier afectará demasiado. La “Máquina” tiene un equipo muy competitivo, muy, pero el colombiano era demasiado importante en el esquema, desde las razones obvias, como lo es defender el marco, hasta el comienzo del proceso de ataque, en donde participaba y también en darle tranquilidad y salida u opciones a su defensa cuando se veían apretados.

A pesar de no ser un arquero Top, creo que Hugo González de Toluca hace muy bien su trabajo, y ni hablar de Nahuel con Tigres, un histórico no sólo del equipo regio, sino de la Liga MX.

CHIVAS, EN GRAN MOMENTO

Y ahí están mis dudas con Andrés Gudiño, quien será el titular de Cruz Azul. Bueno, incluso no los pongo como favoritos sobre Guadalajara. Las Chivas llegan en un gran momento futbolístico y anímico, por lo que la serie luce muy cerrada.

La localía y ventaja en el empate del marcador global de Toluca y Tigres será muy importante en cuartos y semifinales, son dos canchas dificilísimas para los rivales y más en ambiente de Liguilla. Para derrotarlos sus rivales deberán aprovechar la localía en la ida, lo cual no es nada fácil, ya que generalmente en los primeros partidos los dos equipos toman muchas precauciones.

América y Rayados nos darán una gran serie, pero los veo un poco por debajo de los tres primeros de la tabla, sin embargo, serán equipos muy complicados en semifinales, pase quien pase.

ÁGUILAS TENDRÁ QUE RETOMAR EL VUELO

América deberá retomar la confianza en su sistema y creo que los más beneficiados en estas semanas de descanso fueron las Águilas, para recuperar a sus lesionados. Del lado de Rayados las individualidades son su principal arma, pero en Liguilla se necesita más equipo. Vamos a ver cómo trabajó Torrent estos días, porque con lo mostrado a lo largo del torneo, no les alcanza, se necesita más.

Sí, hay favoritos, dos en mi caso, como ya expliqué, pero la historia nos ha demostrado que en la Liguilla de la Liga MX cualquier cosa puede pasar.

¡Afortunadamente ya está aquí la Liguilla!