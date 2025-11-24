Raducanu se baja de la exhibición en EU; Pegula toma su lugar

ATRACTIVO. Sus fans se quedarán con las ganas de admirar a la tenista británica. (Foto especial).

La tenista Emma Raducanu, ganadora del US Open en 2021, no participará en la exhibición programada para el 7 y 8 de diciembre en Estados Unidos, donde estaban confirmados Carlos Alcaraz, Joao Fonseca, Frances Tiafoe y Amanda Anisimova.

El torneo, que se celebrará en Nueva Jersey el primer día y en Miami el segundo, reunirá a figuras emergentes y consolidadas del tenis mundial. La ausencia de Raducanu se debe a un problema en el pie, lo que le impedirá competir en esta cita que marca el cierre del calendario previo a la gira australiana.

PEGULA ENTRA EN ESCENA

La británica dejará de percibir aproximadamente 500 000 libras (570 000 euros) por no participar en el torneo. Su lugar será ocupado por la estadounidense Jessica Pegula, actual número 6 del ranking WTA, quien se suma a la lista para darle mayor atractivo al cartel.

Pegula, conocida por su consistencia en pista dura, llega como una de las jugadoras más destacadas del circuito y será un imán para los aficionados en Miami, donde el tenis femenino tiene gran seguimiento.

RADUCANU SE ENFOCA EN AUSTRALIA

Mientras tanto, la pupila del técnico español Francis Roig continuará sus entrenamientos en Barcelona para preparar el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que comenzará el 12 de enero. El objetivo es recuperar su mejor nivel tras una temporada marcada por lesiones y altibajos.

FORMATO DEL “A RACQUET AT THE ROCK”

La exhibición que protagonizará Carlos Alcaraz en Estados Unidos se desarrollará en dos sedes:

7 de diciembre en Nueva Jersey (Prudential Center)

8 de diciembre en Miami (LoanDepot Park, estadio de los Miami Marlins)

El evento incluirá:

Partidos individuales :

: Alcaraz vs Frances Tiafoe en Nueva Jersey.

en Nueva Jersey.

Alcaraz vs Joao Fonseca en Miami.

en Miami. Dobles mixtos :

: Carlos Alcaraz y Jessica Pegula frente a Frances Tiafoe y Amanda Anisimova.

Cada encuentro se jugará al mejor de tres sets, con un tiebreak a 10 puntos en caso de llegar al tercer set, lo que le da un toque dinámico y atractivo para los aficionados.

Este formato busca ofrecer espectáculo más que competencia oficial, con puntos rápidos y jugadas vistosas, ideal para cerrar la temporada y atraer público en dos ciudades clave para el tenis en E.U.