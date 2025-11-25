Abraham Ancer y Carlos Ortiz jugarán el Australian PGA Championship

Jugador LIV Golf. Abraham Ancer tendrá acción desde mañana en el Royal Queensland GC en Brisbane, Australia (Foto especial)

Un grupo de nueve jugadores LIV Golf, entre ellos Abraham Ancer y Carlos Ortiz son parte del field del BMW Australian PGA Championship a jugarse del 27 al 30 de noviembre en el Royal Queensland GC en Brisbane, Australia; ambos mexicanos vienen de jugar el PIF Saudi International en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudi, la semana anterior.

El evento inaugura oficialmente la temporada 2025-26 del PGA Tour de Australia y el Swing Inaugural del DP World Tour, una novedad esta temporada.

Los otros jugadores LIV son: Josele Ballester, campeón del PIF Saudi International, quien llega encendido a Australia; Matt Jones, Sebastián Muñoz, Joaquín Niemann, Marc Leishman, David Puig y el local Cameron Smith.

Aunque, Ancer debutará esta semana en la pretemporada, así como en el Royal Queensland. El mexicano ya cosechó una victoria en territorio australiano, fue en el Abierto de Australia Emirates en 2018 en The Lakes Golf Club.

El torneo incluye a una gran cantidad de estrellas internacionales como los campeones de Majors, Adam Scott y Cameron Smith; así como habituales jugadores del DP World Tour, Jason Scrivener y David Micheluzzi. Como campeón defensor se presenta Elvis Smylie, nativo de Queensland.

Abraham se presenta en Brisbane después de un empate al sitio 33 en el PIF Saudi International, misma competencia en la que Carlos Ortiz terminó en el Top 50.

El tamaulipeco Ancer es uno de los 20 mejores jugadores de LIV Golf, gira en la que cuenta con una victoria que alcanzó en 2024 en Hong Kong, y utiliza esta competencia para ir preparando la campaña 2026 de la gira saudí, al igual que el tapatío Carlos Ortiz.