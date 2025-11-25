América pierde una figura para la ida ante Monterrey: alineación que perfila Jardine ante Rayados

América pierde una figura para la ida ante Monterrey Te compartimos la lineación que perfila Jardine ante Rayados (IG: Allan Saint-Maximin)

El francés Allan Saint-Maximin no estará en la alineación del América, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX ante Rayados.

Esta baja implica una reestructuración en la alineación de las Águilas, ya que el delantero es uno de los principales referentes de ataque del equipo dirigido por André Jardine.

El club azulcrema viajará al Gigante de Acero para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX este miércoles 26 de noviembre sin Allan Saint-Maximin, debido a problemas de salud.

Te compartimos la posible alineación de André Jardine para este encuentro, donde los regiomontanos serán anfitriones y buscarán sacar ventaja en el partido que definirá quién avanza a la semifinal del Clausura 2025.

¿Qué le pasó a Allan Saint-Maximin y por qué será baja en los cuartos de final de ida entre América y Monterrey?

Allan Saint-Maximin no jugará este miércoles contra Monterrey debido a un fuerte cuadro de gripe que le impidió viajar a Nuevo León, informó León Lecanda, periodista de ESPN.

Se espera que el delantero francés se recupere a tiempo para el partido de vuelta, que se disputará el sábado 26 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes en CDMX, donde su participación será determinante según el resultado obtenido en el Gigante de Acero.

Alineación de América ante Rayados sin Saint-Maximin

La alineación que el brasileño André Jardine podría proponer para el partido de cuartos de final de ida de la Liga MX contra Rayados, tomando en cuanta la ausencia de Saint-Maximin en la delantera del equipo, sería un esquema 4-3-3, con los siguientes jugadores:

Portero: Luis Malagón

Defensas: Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes

Mediocampo: Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez

Ataque: Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, Alejandro Zendejas

Por su parte, se espera que los Rayados utilicen un esquema 4-1-4-1 para enfrentar al América en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX:

Portero: Santiago Mele

Defensas: Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez

Mediocampo: Jorge “Corcho” Rodríguez, Iker Fimbres, Óliver Torres, Sergio Canales

Ataque: Lucas Ocampos como mediapunta y Germán Berterame como delantero centro

Estas alineaciones serán cruciales: por un lado, para que las Águilas puedan suplir la ausencia del delantero francés, y por el otro, para que los Rayados aprovechen este vacío ofensivo y busquen sacar ventaja como locales.