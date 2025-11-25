Chelsea vs Barcelona: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Chelsea vs Barcelona | Champions League El cuadro inglés recibirá en casa al FC Barcelona en un partido donde ambos quieren acercarse a la zona de clasificación directa a octavos de final.

El futbol de clubes europeos se reanuda esta media semana con un partido estelar entre el Chelsea y el FC Barcelona. Los actuales campeones del Mundial de Clubes de la FIFA reciben en casa al equipo catalán. Ambos llegan igualados en la clasificación general con los mismo puntos y este partido será fundamental para buscar uno de los ocho lugares directos a los octavos de final de la Liga de Campeones de este año.

Después de cuatro jornadas disputadas, ya sólo quedan tres equipos con paso perfecto en esta edición de Champions League. Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán se pelean el liderato general esta media semana. Por su parte, Barcelona y Chelsea llegan con siete puntos cada uno, mismos que también tienen el Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund, Qarabag FK y Atalanta BC. Por eso, para ambos equipos es fundamental sumar tres puntos para no rezagarse en la búsqueda por la parte alta.

Previa del Chelsea vs Barcelona | Champions League

Estos dos equipos tienen amplia historia en enfrentamientos internacionales, el más recordado fue aquel “escándalo de Stamford Bridge” en las semifinales de 2009 en las que el Barcelona logró avanzar a la gran final. La última vez que se enfrentaron fue en los octavos de final del 2018 en la cancha del Camp Nou, donde los blaugranas se impusieron con marcador de 3-0 y lograron avanzar a la siguiente fase. Ahora, se reencuentran siete años después con plantillas completamente distintas.

Para esta edición, ambos equipos llegan con marca de dos triunfos, un empate y una derrota, lo que los pone en el 11 y 12 de la clasificación general respectivamente. Este partido arrancará la segunda mitad de esta fase regular, por lo que cada enfrentamiento y cada punto se vuelve cada vez más importante para buscar la clasificación general.

¿A qué hora juegan Chelsea vs Barcelona? | Champions League

Este partido arrancará a las 14:00 horas (CDMX) de este martes 25 de noviembre desde la cancha del Stamford Bridge de Londres.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal ver el Chelsea va Barcelona?

Este partido estará disponible a través de TNT Sports o la aplicación para dispositivo móvil de HBO Max en México.

Posibles alineaciones del Chelsea vs Barcelona | Champions League

Chelsea

Robert Sánchez, Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Reece James, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho, Pedro Neto, Joao Pedro

Barcelona

Joan García, Joules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alex Balde, Frenkie de Jong, Fermin López, Dani Olmo, Ferrán Torres, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.