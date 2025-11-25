Primer rival de México en el Mundial 2026: candidatos para el partido inaugural en el Azteca

Primer rival de México en el Mundial 2026 FIFA lanza lista de posibles candidatos para el partido inaugural en el Azteca

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) confirma que el país que enfrentará a la selección dirigida por Javier Aguirre en el partido inaugural del Mundial 2026, el próximo 11 de junio, forma parte del Bombo 3.

Aquí te decimos quiénes serán los posibles candidatos y cuándo se definirá el contrincante oficial de México en el Mundial, dónde nuestro país será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Quién será el rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026?

¡Hagan sus apuestas! La Selección Mexicana de Futbol disputará el partido inaugural en el Estadio Azteca el 11 de junio, ante uno de los países del Bombo 3.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), por sus siglas en inglés, publicó la lista de posibles países que podrían figurar como contendientes ante México en el partido inaugural del Mundial 2026

Te dejamos la lista de los países candidatos, entre los cuales se encuentra Noruega, con Haaland como titular.

Noruega

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

¿Cuándo se dará a conocer el rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026?

Será el 5 de diciembre cuando se realice el sorteo oficial para conocer quién será el rival definitivo de la Selección Mexicana para inaugurar el Mundial FIFA 2026. Son muchas las teorías sobre los posibles desenlaces y cuál sería el equipo más accesible para el Tri; sin embargo, hasta el 5 de diciembre sabremos definitivamente con quién debutará el conjunto dirigido por Javier Aguirre.