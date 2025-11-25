Vinatieri, Eli Manning y Drew Brees lideran la lista de semifinalistas al Salón de la Fama

El Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, fundado en 1963, dio a conocer a los 26 semifinalistas que aspiran a ingresar en la clase 2026. Entre ellos destacan tres nombres históricos: el expateador Adam Vinatieri y los exmariscales de campo Eli Manning y Drew Brees.La lista inicial comenzó con 128 aspirantes en septiembre, se redujo a 52 en octubre y ahora el comité de selección elegirá a 15 finalistas antes de fin de año.
Ceremonia previa al Super Bowl
Los nuevos miembros serán anunciados en la gala NFL Honors, que se celebrará en San Francisco, California, sede del Super Bowl LX. Cada año ingresan entre cuatro y ocho jugadores, consolidando su legado con el tradicional busto de bronce.
Figuras que marcaron época
- Adam Vinatieri, considerado el mejor pateador en la historia de la NFL, es el único representante de equipos especiales. Ganó cuatro Super Bowls con los New England Patriots y ostenta el récord de 2,673 puntos convertidos, además de múltiples marcas históricas.
- Eli Manning, ícono de los New York Giants, es recordado por ser el único quarterback que venció dos veces a Tom Brady en Super Bowls, logrando títulos en las ediciones XLII y XLVI.
- Drew Brees, leyenda de los New Orleans Saints, fue campeón y MVP del Super Bowl XLIV. Posee récords como el mayor porcentaje de pases completos en una temporada (74.4%) y más campañas con 5,000 yardas aéreas.
Otros nombres ilustres
La lista incluye:
- Philip Rivers, exQB de Chargers y Colts.
- Corredores: Frank Gore y Fred Taylor.
- Receptores: Larry Fitzgerald, Torry Holt, Steve Smith Sr., Hines Ward y Reggie Wayne.
- Ala cerrada: Jason Witten.
- Linieros ofensivos: Willie Anderson, Lomas Brown, Jahri Evans, Richmond Webb, Steve Wisniewski y Marshal Yanda.
- Defensivos: Robert Mathis, Vince Wilfork, Kevin Williams, Luke Kuechly, Terrell Suggs, Rodney Harrison, Earl Thomas y Darren Woodson.