Vinatieri, Eli Manning y Drew Brees lideran la lista de semifinalistas al Salón de la Fama

El Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, fundado en 1963, dio a conocer a los 26 semifinalistas que aspiran a ingresar en la clase 2026. Entre ellos destacan tres nombres históricos: el expateador Adam Vinatieri y los exmariscales de campo Eli Manning y Drew Brees.La lista inicial comenzó con 128 aspirantes en septiembre, se redujo a 52 en octubre y ahora el comité de selección elegirá a 15 finalistas antes de fin de año.

Ceremonia previa al Super Bowl

Los nuevos miembros serán anunciados en la gala NFL Honors, que se celebrará en San Francisco, California, sede del Super Bowl LX. Cada año ingresan entre cuatro y ocho jugadores, consolidando su legado con el tradicional busto de bronce.

Figuras que marcaron época

Adam Vinatieri , considerado el mejor pateador en la historia de la NFL, es el único representante de equipos especiales. Ganó cuatro Super Bowls con los New England Patriots y ostenta el récord de 2,673 puntos convertidos , además de múltiples marcas históricas.

, ícono de los , es recordado por ser el , logrando títulos en las ediciones XLII y XLVI. Drew Brees, leyenda de los New Orleans Saints, fue campeón y MVP del Super Bowl XLIV. Posee récords como el mayor porcentaje de pases completos en una temporada (74.4%) y más campañas con 5,000 yardas aéreas.

Otros nombres ilustres

La lista incluye: