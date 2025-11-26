Monterrey vs América EN VIVO: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Partido Monterrey vs América EN VIVO Especial

Este miércoles 26 de noviembre hay partido, y el encuentro que se disputará el día de hoy será entre dos equipos que sostienen una rivalidad emocionante que seguramente sacará chispas en la cancha y en la Liga MX.

Ambos llegan heridos en el cierre de la fase regular, pero con armas para lastimar y acabar con su rival en la chanca. Monterrey buscará imponer su localía y salir con ventaja; América, orden y contundencia para golpear fuerte desde la ida. Por ello, no te puedes perder ni un minuto de este encuentro, por lo que te dejamos los datos más relevantes del partido.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Monterrey vs América?

Este partido sucederá este miércoles 26 de noviembre en el estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León. El inicio del partido será a partir de las 21:05 horas, tiempo de México.

¿En dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs América?

Para no perderte ni un sólo minuto de este encuentro, la transmisión del partido la podrás seguir desde Canal 5, TUDN y VIX Premium.

¿Cómo llegan Monterrey y América al partido?

Monterrey

FEl Monterrey finalizó la fase regular en 5.º lugar, con 31 puntos (9 triunfos, 4 empates, 4 derrotas). Su cierre fue irregular: apenas una victoria en sus últimos cinco partidos, combinada con empates y derrotas, lo que genera dudas sobre su rendimiento defensivo.

El equipo dirigido por Domènec Torrent sabe que este partido puede ser una oportunidad de salvación para sus aspiraciones de títulos.

Las palabras de @Arteaga_Gera en la #PreviaRayada @CodereMX de nuestro partido de Ida de Cuartos de Final.🎙️Ⓜ️



¡Por el triunfo!🗣️💪🏼 pic.twitter.com/ZpUDoYL10C — Rayados (@Rayados) November 26, 2025

América

Cerró la fase regular en 4.º lugar, con 34 puntos, 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas, asegurando ventaja deportiva de cara a la vuelta. Aunque han mostrado solidez defensiva en la fase regular, su cierre también incluyó victorias, empates y derrotas, lo que evidencia cierta irregularidad.

Presentes y preparados en Monterrey 🫡⛰️ pic.twitter.com/uszLcaMlBZ — Club América (@ClubAmerica) November 26, 2025

Posibles alineaciones

Monterrey

Esteban Andrada, Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez, Iker Fimbres, Jordi Cortizo, Nelson Deossa, Lucas Ocampos, Roberto de la Rosa.

América

Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Calderón, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez, Alejandro Zendejas, Henry Martín y Diego Valdés (o José Zúñiga como variante ofensiva).