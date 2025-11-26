Liga MX: Partidos, fechas y horarios de los cuartos de final de ida | Apertura 2025

Después de casi tres semanas de espera, la liguilla del futbol mexicano de Liga MX arranca oficialmente el día de hoy con los partidos de cuartos de final. Los ocho mejores equipos de la fase regular arrancan su carrera rumbo al título. La edición de este Apertura 2025 mantiene en competencia al campeón, Toluca, que además se reafirmó como el líder general. También, América, que ha llegado a las últimas cuatro finales de forma consecutiva, se mantiene como uno de los rivales a vencer en la edición de este semestre.

Partidos, fechas y horarios de los cuartos de final | Liga MX, Apertura 2025

Cuartos de final, Liga MX | Apertura 2025 Así se jugarán los partidos de ida en los cuartos de final de este torneo en el futbol mexicano.

FC Juárez vs Toluca | miércoles 26 de noviembre (19:00 horas)

Todo comienza en la frontera. Después de más de cinco años de intentarlo, los Bravos de Juárez están por primera vez en unos cuartos de final del futbol mexicano y competirán por el título. Su rival, será nada más y nada menos que Toluca, campeón vigente de la Liga MX y líder general de este Apertura 2025. Los Diablos volvieron a ser los más goleadores del semestre con 43 tantos a su favor, 12 de ellos gracias a Paulinho, quien se coronó tricampeón de goleo individual.

Monterrey vs América | miércoles 26 de noviembre (21:10 horas)

Para continuar las emociones, los Rayados estarán en casa para recibir al América. El cuadro regiomontano tiene cuentas pendientes con los azulcremas luego de la final que les ganaron el año pasado en el Apertura 2024. Domenec Torrent estará en su primera liguilla al frente de ‘La Pandilla’ en busca de ser protagonistas. Por su parte, André Jardine y sus dirigidos han convertido la liguilla en un “trámite” en los años recientes luego de llegar a las últimas cuatro finales. Ahora, esperan seguir haciendo historia en las fases de eliminación.

Tijuana vs Tigres | miércoles 26 de noviembre (23:00 horas CDMX / 21:00 horas Tijuana)

Sí, contrario a lo que pasa habitualmente, estos cuartos de final tendrán tres partidos el mismo día en vez de dos. Los Xolos de Tijuana estarán recibiendo a los Tigres en un horario poco habitual, especialmente para quienes se encuentran en el horario del centro de México, pues para ellos, el encuentro terminará durante la madrugada. Los rojinegros vienen de superar el Play-In frente a Pachuca y mantuvieron su séptimo puesto que les correspondía. En frente, tendrán a los de la UANL, que se presentan como la mejor defensa de la fase regular con apenas 16 goles en contra y únicos invictos como visitantes.

Chivas vs Cruz Azul | jueves 27 de noviembre (20:07 horas)

Finalmente, los partidos de ida terminan con un encuentro entre equipos grandes. Guadalajara tuvo una campaña con múltiples altibajos, pero cerraron con fuerza para obtener un boleto directo. Ahora, de la mano de su goleador, Armando ‘Hormiga’ González, sueñan con aspirar nuevamente al título. ‘La Máquina’ dejó ir el liderato general de la clasificación en su derrota de la jornada 17 ante Pumas. Sin embargo, se mantiene como uno de los rivales a vencer luego de una primera campaña exitosa con Nicolás Larcamón al frente como director técnico.