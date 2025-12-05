¿Cuál es el grupo de la muerte del Mundial 2026? Así quedó tras el sorteo

Francia, Senegal, Noruega y un clasificado pendiente conforman el “grupo de la muerte” del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 dejó uno de los sectores más exigentes y competitivos del torneo: el Grupo I, considerado desde el primer vistazo como el temido “grupo de la muerte”. Con Francia, Senegal, Noruega y un cuarto equipo que saldrá entre Irak, Bolivia o Surinam, la combinación reúne potencia europea, campeón africano reciente, talento nórdico emergente y un rival que llegará desde el repechaje con impulso competitivo.

Francia

Senegal

Noruega

Irak / Bolivia / Surinam

Fechas de partidos del Grupo I:

Francia vs Senegal / I3 vs I4 | 16 de junio

I4 vs Senegal / Francia vs I3 | 22 de junio

Francia vs I1 / Senegal vs I3 | 27 de junio

Francia parte como favorita natural, no solo por su historial reciente en Mundiales, sino por la profundidad de su plantilla. Sin embargo, Senegal —potencia del fútbol africano— representa un desafío físico y táctico de alto nivel. A ellos se suma Noruega, que llega con una generación encabezada por figuras consolidadas en Europa y con la ambición de sorprender en un torneo ampliado a 48 selecciones.

El último integrante del grupo se definirá entre Irak, Bolivia o Surinam, quienes disputan la plaza pendiente por el repechaje intercontinental. Cualquiera de los tres agregaría un matiz distinto: el orden defensivo iraquí, la altura y el ritmo boliviano, o la explosividad física surinamesa.