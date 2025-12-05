¡Listos los grupos del Mundial 2026! Así quedaron todos los sectores para la primera fase tras el sorteo

Sorteo Mundial FIFA 2026 La FIFA dio a conocer el lugar de las 48 selecciones para el inicio de la Copa del Mundo. (WILL OLIVER/EFE)

Después de un par de horas de espera, la FIFA anunció ya el acomodo definitivo de las Selecciones Nacionales para la fase de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. México todavía tendrá que esperar a los repechajes europeos para conocer al último de sus rivales. Conoce aquí cómo quedaron los 12 sectores para el inicio del torneo.

Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo FIFA 2025 | Sorteo en directo

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

Dinamarca / Macedonia / Irlanda o República Checa

Fechas de partidos del Grupo A:

México vs Sudáfrica / Corea del Sur vs Playoff D Europeo | 11 de junio

Playoff D Europeo vs Sudáfrica / México vs Corea del Sur | 18 de junio

Playoff D Europeo vs México /Sudáfrica vs Corea del Sur | 24 de junio

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Italia / Irlanda del Norte / Gales / Bosnia Herzegovina

Fechas de partidos del Grupo B:

Canadá vs Playoff A Europeo | 12 de junio

Qatar vs Suiza | 13 de junio

Suiza vs Playoff A Europeo / Canadá vs Qatar | 18 de junio

Suiza vs Canadá / Playoff A Europeo vs Qatar | 24 de junio

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Fechas del partido del Grupo C:

Brasil vs Marruecos / Haití vs Escocia | 12 de junio

Escocia vs Marruecos/ Brasil vs Haití | 19 de junio

Escocia vs Brasil / Marruecos vs Haití | 24 de junio

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Turquía /Rumania / Eslovaquia / Kosovo

Fechas de partidos del Grupo D:

Estados Unidos vs Paraguay | 12 de junio

Australia vs Playoff Europeo C | 13 de junio

Playoff Europeo C vs Paraguay / Estados Unidos vs Australia | 19 de junio

Playoff Europeo C vs Estados Unidos / Paraguay vs Australia | 25 de junio

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Fechas de partido del Grupo E:

Alemania vs Curazao / Ecuador vs Costa de Marfil | 14 de junio

Ecuador vs Curazao / Alemania vs Costa de Marfil | 20 de junio

Costa de Marfil vs Alemania / Curazao vs Ecuador | 25 de junio

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Ucrania / Suecia / Polonia / Albania

Países Bajos vs Jaón / Playoff Europeo B vs Túnez | 14 de junio

Túnez vs Playoff Europeo B / Países Bajos vs Japón | 20 de junio

Túnez vs Países Bajos / Playoff Europeo B vs Japón | 25 de junio

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Fechas de partidos del Grupo G:

Bélgica vs Egipto / Irán vs Nueva Zelanda | 15 de junio

Nueva Zelanda vs Egipto / Bélgica vs Irán | 21 de junio

Nueva Zelanda vs Bélgica / Egipto vs Irán | 26 de junio

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Fechas de partidos del Grupo H:

España vs Cabo Verde / Arabia Saudita vs Uruguay | 15 de junio

Uruguay vs Cabo Verde / España vs Arabia Saudita | 21 de junio

Uruguay vs España / Cabo Verde vs Arabia Saudita | 26 de junio

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Irak / Bolivia / Surinam

Fechas de partidos del Grupo I:

Francia vs Senegal / I3 vs I4 | 16 de junio

I4 vs Senegal / Francia vs I3 | 22 de junio

Francia vs I1 / Senegal vs I3 | 27 de junio

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Fechas de partidos del Grupo J:

Argentina vs Argelia / Austria vs Jordania | 16 de junio

Jordania vs Argelia / Argentina vs Austria | 22 de junio

Jordania vs Argentina / Argelia vs Austria | 27 de junio

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Congo / Jamaica / Nueva Caledonia

Fechas de los partidos del Grupo K:

Portugal vs Playoff Intercontinental / Uzbekistán vs Colombia | 17 de junio

Colombia vs Playoff Intercontinental / Portugal vs Uzbekistán | 23 de junio

Colombia vs Portugal / Playoff Intercontinental vs Uzbekistán | 28 de junio

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

Fechas de los partidos del Grupo L:

Inglaterra vs Croacia / Ghana vs Panamá | 17 de junio

Panamá vs Croacia / Inglaterra vs Ghana | 23 de junio

Panamá vs Inglaterra / Croacia vs Ghana | 26 de junio