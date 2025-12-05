¡Listos los grupos del Mundial 2026! Así quedaron todos los sectores para la primera fase tras el sorteo

Después de un par de horas de espera, la FIFA anunció ya el acomodo definitivo de las Selecciones Nacionales para la fase de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. México todavía tendrá que esperar a los repechajes europeos para conocer al último de sus rivales. Conoce aquí cómo quedaron los 12 sectores para el inicio del torneo.
Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo FIFA 2025 | Sorteo en directo
Grupo A
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- Dinamarca / Macedonia / Irlanda o República Checa
Fechas de partidos del Grupo A:
México vs Sudáfrica / Corea del Sur vs Playoff D Europeo | 11 de junio
Playoff D Europeo vs Sudáfrica / México vs Corea del Sur | 18 de junio
Playoff D Europeo vs México /Sudáfrica vs Corea del Sur | 24 de junio
Grupo B
- Canadá
- Suiza
- Qatar
- Italia / Irlanda del Norte / Gales / Bosnia Herzegovina
Fechas de partidos del Grupo B:
Canadá vs Playoff A Europeo | 12 de junio
Qatar vs Suiza | 13 de junio
Suiza vs Playoff A Europeo / Canadá vs Qatar | 18 de junio
Suiza vs Canadá / Playoff A Europeo vs Qatar | 24 de junio
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Fechas del partido del Grupo C:
Brasil vs Marruecos / Haití vs Escocia | 12 de junio
Escocia vs Marruecos/ Brasil vs Haití | 19 de junio
Escocia vs Brasil / Marruecos vs Haití | 24 de junio
Grupo D
- Estados Unidos
- Australia
- Paraguay
- Turquía /Rumania / Eslovaquia / Kosovo
Fechas de partidos del Grupo D:
Estados Unidos vs Paraguay | 12 de junio
Australia vs Playoff Europeo C | 13 de junio
Playoff Europeo C vs Paraguay / Estados Unidos vs Australia | 19 de junio
Playoff Europeo C vs Estados Unidos / Paraguay vs Australia | 25 de junio
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Fechas de partido del Grupo E:
Alemania vs Curazao / Ecuador vs Costa de Marfil | 14 de junio
Ecuador vs Curazao / Alemania vs Costa de Marfil | 20 de junio
Costa de Marfil vs Alemania / Curazao vs Ecuador | 25 de junio
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Ucrania / Suecia / Polonia / Albania
Países Bajos vs Jaón / Playoff Europeo B vs Túnez | 14 de junio
Túnez vs Playoff Europeo B / Países Bajos vs Japón | 20 de junio
Túnez vs Países Bajos / Playoff Europeo B vs Japón | 25 de junio
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Fechas de partidos del Grupo G:
Bélgica vs Egipto / Irán vs Nueva Zelanda | 15 de junio
Nueva Zelanda vs Egipto / Bélgica vs Irán | 21 de junio
Nueva Zelanda vs Bélgica / Egipto vs Irán | 26 de junio
Grupo H
- España
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Cabo Verde
Fechas de partidos del Grupo H:
España vs Cabo Verde / Arabia Saudita vs Uruguay | 15 de junio
Uruguay vs Cabo Verde / España vs Arabia Saudita | 21 de junio
Uruguay vs España / Cabo Verde vs Arabia Saudita | 26 de junio
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- Irak / Bolivia / Surinam
Fechas de partidos del Grupo I:
Francia vs Senegal / I3 vs I4 | 16 de junio
I4 vs Senegal / Francia vs I3 | 22 de junio
Francia vs I1 / Senegal vs I3 | 27 de junio
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Fechas de partidos del Grupo J:
Argentina vs Argelia / Austria vs Jordania | 16 de junio
Jordania vs Argelia / Argentina vs Austria | 22 de junio
Jordania vs Argentina / Argelia vs Austria | 27 de junio
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- Congo / Jamaica / Nueva Caledonia
Fechas de los partidos del Grupo K:
Portugal vs Playoff Intercontinental / Uzbekistán vs Colombia | 17 de junio
Colombia vs Playoff Intercontinental / Portugal vs Uzbekistán | 23 de junio
Colombia vs Portugal / Playoff Intercontinental vs Uzbekistán | 28 de junio
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana
Fechas de los partidos del Grupo L:
Inglaterra vs Croacia / Ghana vs Panamá | 17 de junio
Panamá vs Croacia / Inglaterra vs Ghana | 23 de junio
Panamá vs Inglaterra / Croacia vs Ghana | 26 de junio